Osmanlı’nın bahriye efsanesi: Mahmudiye Kalyonu

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◾ Mahmudiye Kalyonu, 1828'de Navarin olayından tam iki yıl sonra Sultan II. Mahmud tarafından yaptırılmış. Yani sultanın emriyle mühendis Mehmet Efendi ile mimar Mehmet Kalfa tarafından İstanbul tersanesinde inşa edilmiştir

◾ II. Abdülhamid döneminde ise kızağa çekilerek sökülmüştür. Üç ambarlı 128 toplu kalyon olarak yapıldığı dönemde "dünyanın en büyük savaş gemisi" olan Mahmudiye Kalyonu, uzun yıllar bu özelliği ile nam salmış.