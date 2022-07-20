Barbaros'un alamadığı tek şehir: Kotor
Balkanlar'ın kendisini koruyabilmiş en güzel şehirlerinden olan Kotor aynı zamanda Barbaros Hayrettin Paşa'nın bizzat kuşatıp da alamadığı tek şehir. Orta Çağ mimarisinin yaşayan örneği olan şehir, İtalyan tarzını tüm incelikleri ve soğukluğu ile bünyesinde barındırıyor.
Giriş Tarihi: 20.07.2022
12:49
Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
12:54
◾ Orta Çağ, Avrupa için büyük bir utanç lekesidir.
Aynı zamanda bu dönem klasik Avrıpa mimarisinin şekillendiği bir zaman dilimini de ifade eder.
◾ Karadağ sınırları içerisinde bulunan
Kotor şehri ise hem bu tarihi havayı yaşatır hem de Barbaros Hayreddin Paşa'nın fethedemediği yegane şehir olarak bilinir.
İran'ın bugüne kalan ilk bahçesi: Fin
◾
Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın körfez girişindeki zincirleri ve güvenlik kulelerini aşarak kuşattığı fakat alamadığı meşhur kale hala Kotor'un merkezinde bulunuyor.
◾ Orta Çağ'dan kalma
sokakları, meydanı, evleri, manastır, Katolik ve Ortodoks kiliseleri, katedralleri ve coğrafi konumu ile Kotor, turistlerin uğrak mekanı olarak biliniyor.
Bir mutsuzluk hikayesi: Kapitalizm
◾ Doğal güzellikleri, kültürel ve tarihsel yapısıyla
1979'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren, etrafı sarp dağlar, deniz ve yüksek surlarla çevrili şehir, M.Ö. 168 yılında kurulduğu Roma İmparatorluğu'nun yaklaşık 700 yıl hakimiyetinde kaldı.
◾ Bir süre
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Venediklilerin denetimine geçen Kotor'un sosyal ve kültürel hayatında İtalyan etkisi de yadsınamayacak derecede.
Mimar Sinan tezâhürü "Sultan eserleri"
◾ 1. Dünya Savaşı'ndan sonra
Yugoslavya'nın karışık durumu nedeniyle Sırbistan-Karadağ sınırlarına dahil olan Kotor, daha sonra bağımsızlığını ilan eden Karadağ'ın şehri olarak kaldı.
◾ Kotor Osmanlılar tarafından on gün kuşatıldı. Şehrin
geniş kaleleri ve surları Barbaros Hayrettin Paşa'nın surları yıkmasına engel oldu. Böylece çok başarılı bir kaptan olan Barbaros Hayrettin'in alamadığı tek şehir Kotor'du.
Amasya'nın incileri: Tarihi camiler
◾ Osmanlı bölgede bulunan Bar ve Herceg Novi illerine hakim durumda idi. Buralarda iki ila üç asır asırlarda hüküm süren Osmanlılar bölgeye ferahlık ve sükunet getirdiler.
◾ Bölgeyi İslam beldeleri haline getiren Devlet-i Aliyye, Budva, Kotor ve Perast'ı almaya niyetlenmişse de iç isyanlar ve belli sebeplerden dolayı muvaffak olamamışlardır.
Modern çağdan çıkış mümkün mü?