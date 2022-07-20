Barbaros'un alamadığı tek şehir: Kotor

◾ 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Yugoslavya'nın karışık durumu nedeniyle Sırbistan-Karadağ sınırlarına dahil olan Kotor, daha sonra bağımsızlığını ilan eden Karadağ'ın şehri olarak kaldı.

◾ Kotor Osmanlılar tarafından on gün kuşatıldı. Şehrin geniş kaleleri ve surları Barbaros Hayrettin Paşa'nın surları yıkmasına engel oldu. Böylece çok başarılı bir kaptan olan Barbaros Hayrettin'in alamadığı tek şehir Kotor'du.

Amasya'nın incileri: Tarihi camiler