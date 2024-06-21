Barbaros Hayreddin Paşa Camii için hazırlanan minyatürlerin hikayesi

➡ Özge Özkul: Zehra Akdeniz'in hikayesi nedir?

➡ Zehra Akdeniz:

🔹 Ben Üsküdar'da doğdum. Üsküdar İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Sonra alaylı olarak İslam sanatları ile ilgilenmeye başladım. Önce çok kısa bir süre tezhip sanatı öğrendim. Daha sonra minyatür sanatıyla ilgilenmeye başladım. Ardından bu branşlarla ilgili olarak üniversiteye gitmeye karar verdim ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümüne başladım. Orada da tezhip bölümünden mezun oldum. Minyatür sanatını öğreten dersler veriyorum. Her ne kadar tezhip bilsem, mezunu olsam da aslında minyatür sanatımı desteklemek, daha da profesyonelleşmek için öğrendim. Bu yüzden hem severek yaptığım, uyguladığım ve ders olarak da öğrettiğim sanat, minyatür sanatı.

🔹 Allah bana çok güzel bir şey nasip etti; minyatür sanatı camilerde çok rastlanılan bir şey değil; bazı Anadolu Beylikleri camilerinde iç mekanlarda resim, peyzaj olan camiler de var ama burada benim yaptıklarım gibi olanları ilk kez ben yapıyorum. Aynı zaman da hanım nakkaş olarak da ben yapıyorum. Nasip eden Allah'a şükürler olsun.