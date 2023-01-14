Fotoğrafın Sultanı II. Abdülhamid

🔸 Duygu ve düşünceler, bazen söz bazen de fotoğraf karesi ile anlatılmak istenir. Çünkü fotoğrafın da bir dili, söylemek istedikleri vardır.

🔸 Güçlü bir iletişim aracı olan fotoğraf, bazen kelimelerin dahi anlatamayacağı düşünceleri, sanatın gücüyle tek görselde aktarır.

🔸 Fotoğraflar, iletişimin yanı sıra bilgi ve haberin kitlelere ulaşarak toplumsal bellekte saklanması için kullanılan etkili bir araçtır. Bu yönüyle tarihi belge niteliği taşır.

"An"ın karesi: Sokak fotoğrafçılığı