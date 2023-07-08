Türkiye'nin en uzun tünelleri
İnsan yaşamında ulaşımın büyük bir önemi vardır. Ulaşımı kolaylaştıran her şey insan hayatını da kolaylaştırır. Bunlardan biri olan tüneller, yeri geldiğinde denizleri yeri geldiğinde virajlı yolların tehlikelerini azaltmak için inşa edilir. Ülkemizde de pek çok toplam 720 kilometre uzunluğunda 484 tünel bulunur. Ülkemizin en uzun tünellerini uzunluklarına göre sıraladık. İşte, sizler için seçtiğimiz Türkiye'nin en uzun geçitleri...
Giriş Tarihi: 08.07.2023
09:49
📍
ASSOS VE TROYA TÜNELLERİ - 4007 METRE
🔸
Assos ve Troya Tünelleri, Balıkesir ve İzmir arasında önemli hatlardan birini oluşturmaktadır. Ayvacık - Küçükkuyu mevkindeki bu tüneller, daha önce 50 dakika süren yolculuğu 5 dakikaya indirmiştir.
🔸
Çift tüplü inşa edilen bu iki tünelin toplam uzunluğu 9,6 kilometredir. Geçitin, Kaz Dağları'nın doğal tabiatına zarar verilmeden inşa edilmesi hedeflenmiştir. Balıkesir - İzmir yolunun güney ve kuzey akışını sağlaması bakımından önemli olan bu güzergah, ülkemizde kayda değer uzunluktaki tünellerden biri kabul edilmektedir.
🔸 Ülkemize kazandırılan en önemli köprülerden biri olan
1915 Çanakkale Projesi ile birleştiğinde, iki şehir arasında seyahat eden tüm sürücü ve yolculara büyük kolaylık sağlamaktadır.
📍
SALMANKEŞ TÜNELİ - 4029 METRE
🔸
Karadeniz'i Bayburt üzerinden Doğu Anadolu bölgesine bağlayan Salmankeş Tüneli 60 yıllık bir hayalin sonucu olarak tarihe geçer. Şehit Hamit Şahin Geçidi olarak da bilinen Salmankeş, viyadük ve bağlantı yollarıyla birlikte çift tüplü olarak tasarlanmıştır.
🔸
1960 yılında projesi çizilen fakat 2012 yılında halka hizmet vermek için açılan tünel, adı kamuoyu tarafından çok anılmamaktadır. Yazın en çok tercih edilen Salmankeş Tüneli sayesinde Bayburt'tan Trabzon'a 1 saatte, Rize'ye ise 1,5 saatte ulaşım sağlanmaktadır.
🔸 Karadeniz yolu üzerinde yer alan
4029 uzunluğundaki tünel, İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleşen terör saldırısında şehit olan Bayburtlu Hamit Şahin adıyla da anılmaktadır.
📍
SABUNCUELİ TÜNELİ - 4085 METRE
🔸
Assos ve Troya Tünellerinden sonra İzmir'de yer alan Sabuncueli Tüneli, 2018 yılının haziran ayında açılmıştır. İzmir - Manisa arası geçit sayesinde 15 dakikaya inmiştir. Öncesinde rampalı, virajlı ve eğimli bu yolda çokça kaza gerçekleşirken bu tünel ile birlikte kaza oranında azalma gözlemlenmiştir.
🔸
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde şeklinde tasvir ettiği de bilinmektedir. "korkunç Sabuncueli" 2011 yılında yapımına başlanan çift tüplü projenin toplam uzunluğu 6,6 kilometredir.
📍
DEMİRKAPI TÜNELİ - 5068 METRE
🔸
Antalya - Konya arasında inşa edilen Demirkapı Tüneli, Türkiye'nin en uzun geçitleri arasında yer almaktadır. 2023 yılının Mayıs ayında yapımı tamamlanan Demirkapı, toplamda 5068 metre uzunluğunda.
🔸
Bir Akdeniz şehri olan Antalya'yı, İç Anadolu kentlerine bağlayan bu tünel, sürücülere hem zamandan hem de yakıttan tasarrufta sağlatmakta.
🔸
Çift tüplü inşa edilen tünel, taşıt trafiğine bölünmüş yol standartında hizmet vermektedir. Aynı zamanda bu geçit, karbon salımını tam tamına 2 bin 535 ton azaltıyor. "İklim Değiştiren Tünel" olarak da bilinen Demirkapı, konumu itibari ile turizm faaliyetlerine katkı sağlıyor.
📍
CANKURTARAN TÜNELİ - 5250 METRE
🔸
Karadeniz ile Doğu Anadolu'yu bağlayan Cankurtaran Tüneli, 2018 yılının Mart ayından itibaren hizmet vermekte. Geçit, yalnız bu bağlantı ile sınırlı kalmaz. Doğu Anadolu üzerinden komşu İran'a kadar uzanmaktadır.
🔸 Cankurtaran aynı zamanda Karadeniz'in İç Anadolu'ya bağlantısını da kolaylaştırmıştır.
5250 metrelik tünel; iki gidiş, iki dönüş olmak üzere yani çift tüplü olarak tasarlanmıştır.
🔸 İki bölge arasını
12 kilometre kısaltan geçit, Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun zorlu kış şartlarından etkilenen sürücülerin de hayatını kolaylaştırmaktadır.
🔸 Ülkemize inşa edilen diğer tüneller gibi Cankurtaran da;
zamandan, akaryakıttan ve araç bakımından tasarruf sağlatmaktadır. Cankurtaran Tüneli'ni özel kılan bir başka özellik ise bulunduğu konum itibari ile Türkiye'yi; Kafkasya ve Türkistan'a bağlamasıdır.