Türkiye'nin en uzun tünelleri

📍 ASSOS VE TROYA TÜNELLERİ - 4007 METRE

🔸 Assos ve Troya Tünelleri, Balıkesir ve İzmir arasında önemli hatlardan birini oluşturmaktadır. Ayvacık - Küçükkuyu mevkindeki bu tüneller, daha önce 50 dakika süren yolculuğu 5 dakikaya indirmiştir.

🔸 Çift tüplü inşa edilen bu iki tünelin toplam uzunluğu 9,6 kilometredir. Geçitin, Kaz Dağları'nın doğal tabiatına zarar verilmeden inşa edilmesi hedeflenmiştir. Balıkesir - İzmir yolunun güney ve kuzey akışını sağlaması bakımından önemli olan bu güzergah, ülkemizde kayda değer uzunluktaki tünellerden biri kabul edilmektedir.

🔸 Ülkemize kazandırılan en önemli köprülerden biri olan 1915 Çanakkale Projesi ile birleştiğinde, iki şehir arasında seyahat eden tüm sürücü ve yolculara büyük kolaylık sağlamaktadır.