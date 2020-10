Nuri Pakdil için Kudüs'ün önemi

Kudüs'ten yükselen bir feryattı Nuri Pakdil, bu mübarek beldeye olan sevdasını zırh gibi taşıdı. O, Kudüs'ü hayatının merkezine yerleştirdi. Her bakışında, her adımında, her sözünde bu mukaddes belde vardı. Kudüs için hissettiği yürek sızısını, "Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır." ifadeleriyle kaleme döktü. "Yedi Güzel Adam"ın ağabeyi, edebiyat dünyasının dervişi Nuri Pakdil, geçen sene bugün hayata veda etti. Edebiyat dünyasına adını altın harflerle yazdıran mütefekkir, şair ve deneme yazarı Nuri Pakdil'i saygı ve rahmetle anıyoruz.