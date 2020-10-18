Nuri Pakdil için Kudüs'ün önemi

📌 Pakdil, yazmak bir hayat biçimiydi: "Yazmak, uzun yürüyüşe başlamaktır. Yazarın ödevi, yazmaktır. Bir yazar ancak, yazarak girebilecektir insanlığa. Bu bağlamda yazmak, bir hayat biçimim olmuştur benim."

▶ Lisede Hamle adında bir okul dergisi çıkartan Nuri Pakdil, edebiyat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu küçük lise dergisi Ankara'dan İstanbul'a birçok yazarın dikkatini çekti.

Nuri Pakdil'in her kütüphanede olması gereken 15 eseri