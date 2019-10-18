Nuri Pakdil kimdir? 15 maddede Nuri Pakdil...

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulunca, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri"nin sahipleri belirlendi. "Edebiyat" dalındaki ödüle, "yerli düşüncenin egemenliği adına ürettiği özgün eserler, Türk edebiyatına kattığı kelime tercihleriyle dolu estetik anlatım dili ve insanı kalbinden tutmayı öneren değerli fikirlerinden dolayı", Ekim ayında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli ismi Nuri Pakdil layık görüldü.
15 maddede Nuri Pakdil'in hayatını özetlerken kendisinin meşhur selamıyla söze başlayalım: "Hepinizi antiemperyalist, antikapitalist, anti sosyalist, anti nazizst, en önemlisi de Türkiye özeline ait olmak üzere anti firavunist bilinçle selamlıyoruz."
Giriş Tarihi: 16.10.2019
15:34
Güncelleme Tarihi: 17.10.2020
21:05
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