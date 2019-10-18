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Nuri Pakdil kimdir? 15 maddede Nuri Pakdil...

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulunca, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri"nin sahipleri belirlendi. "Edebiyat" dalındaki ödüle, "yerli düşüncenin egemenliği adına ürettiği özgün eserler, Türk edebiyatına kattığı kelime tercihleriyle dolu estetik anlatım dili ve insanı kalbinden tutmayı öneren değerli fikirlerinden dolayı", Ekim ayında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli ismi Nuri Pakdil layık görüldü.

15 maddede Nuri Pakdil'in hayatını özetlerken kendisinin meşhur selamıyla söze başlayalım: "Hepinizi antiemperyalist, antikapitalist, anti sosyalist, anti nazizst, en önemlisi de Türkiye özeline ait olmak üzere anti firavunist bilinçle selamlıyoruz."

Giriş Tarihi: 16.10.2019 15:34 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 21:05
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İSTANBUL’UN MÜJDESİYLE ÖZDEŞEN DOĞUM GÜNÜ
İSTANBUL’UN MÜJDESİYLE ÖZDEŞEN DOĞUM GÜNÜ

1934 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Nuri Pakdil, İstanbul'un fethedildiği 29 Mayıs'ı da doğum günü olarak kabul eder. İlkokul çağlarından itibaren yazmaya başlayan yazar, ortaokula 3 yıl gecikmeli başladı. Maraş Lisesi'ni bitirdikten sonra 1959 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve buradan mezun oldu. Askerliğini Bitlis'te yaptı.

'Yedi Güzel Adam'ın ağabeyi Nuri Pakdil'in hayatına dair bilgileri izlemek için tıklayın.

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NURİ PAKDİL İÇİN YAZMAK
NURİ PAKDİL İÇİN YAZMAK

Lisede Hamle adında bir okul dergisi çıkartan Nuri Pakdil, edebiyat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu küçük lise dergisi Ankara'dan İstanbul'a birçok yazarın dikkatini çekti. Pakdil, yazmayı için şöyle tanımlar: "Yazmak, uzun yürüyüşe başlamaktır. Yazarın ödevi, yazmaktır. Bir yazar, ancak, yazarak girebilecektir insanlığa. Bu bağlamda yazmak, bir hayat biçimim olmuştur benim."

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NURİ PAKDİL’İN OKUDUĞU KİTAPLAR
NURİ PAKDİL’İN OKUDUĞU KİTAPLAR

Nuri Pakdil'in aile dostu olan Ahmet Kuşçu'dan okuma yazma öğrenmişti. Latin harfleriyle yazılmış yeni kitap da yok denecek kadar az olduğu bir dönemde büyüyen yazar eline geçen bütün kitapları okurdu.

Gençlik yıllarında Kitapçı Mehmet'ten o dönemde bulunan polisiye romanlar ödünç alıp okurdu.

Orta birde iken Necip Fazıl'ın eserleriyle tanışan yazarın ideolojik bağlamda ufkunun açılmasına ve yazarlık oluşumuna büyük etkisi olmuştu.

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EDEBİYATIN SABIR ÜSSÜ ‘EDEBİYAT DERGİSİ’NİN YAYIN YILLARI
EDEBİYATIN SABIR ÜSSÜ ‘EDEBİYAT DERGİSİ’NİN YAYIN YILLARI

Hukuk müşavirliği ve DPT'de uzman olarak görev yapan Nuri Pakdil, Büyük Doğu ve ardından Diriliş Dergisi ile de güçlü bağlar kurdu. Diriliş Dergisi'nin yayına ara verildiği bir dönemde Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt ve Akif İnan ile birlikte Edebiyat Dergisi'ni yayınladılar. 1969 yılında yayın hayatına başlayan dergi 1984 yılının Aralık ayına kadar çıktı. Belirli aralıklarla dergiye ara veren Nuri Pakdil, toplamda 159 sayı çıkartmıştı.

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YÜZLERCE KEZ YAZILAN ŞİİRLER
YÜZLERCE KEZ YAZILAN ŞİİRLER

Oldukça dikkatli ve titiz biri olan Nuri Pakdil, Edebiyat Dergisi'ni çıkarırken, bir harf yanlış dizilse tekrar bastırırdı. Hatta bazı şiirlerini 200 kez yazdıktan sonra kitaba aldığı olurdu.

Nuri Pakdil, Edebiyat Dergisi'nde yazanlara müstear isimler takmakla meşhurdu. Kendisinin de 16 farklı ismi vardı. En çok "Ebubekir Sonumut" adını kullanıyordu.

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