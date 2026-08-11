Şehirlerin psikolojimiz üzerindeki etkileri

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➤ İnsan fıtratı itibariyle çevresinde olan hemen hemen her hadiseden manevi olarak etkilenen bir yapıdadır. Kilometrelerce ötede herhangi bir insanın zarara uğramasından derinden etkilendiği gibi güneşli, yağmurlu veya bulutlu bir havanın ruhi ve psikolojik tesiri altına girer.

➤ Bu şekilde hassas bir yaratılışa sahip insan doğduğu, büyüdüğü, daima iç içe olduğu yaşam alanları ve şehirle yoğun bir etkileşim içerisindedir.