Mücadele ehli bir düşünür: Ömer Ferit Kam

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◼ Ülkemizin fikri alandaki müstesna isimlerinden Ömer Ferit Kam 1864 yılında İstanbul, Beylerbeyi'nde dünyaya geldi. Babasının soyu "Delikurt Oğulları" olarak bilinen Çankırılı bir aileye dayanmaktaydı. Annesi Fâtıma Fitnat Hanım ise Çerkeçli Molla Kuzu ailesine mensuptu. Kam, kendini kurt ile kuzunun izdivacından doğan bir çocuk olarak görüyordu.

◼ Annesi nazik, kibar ve dinine oldukça düşkün bir hanımefendiydi. Öyle ki 82 yıllık ibadet hayatına 5 yaşında namaz kılmaya başlayarak başlamıştır. Ömer Ferid her ne kadar babasının ölümüne üzülse de annesinin ölümü onu derinden etkilemiştir. Annesinin eşyalarını yüzüne, gözüne sürerek teselli bulmaya çalışır.

Hassas bir yürek