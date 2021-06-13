Ünlü edebiyatçıların birbirinden ilginç meslekleri
Edebiyatçıları kaleme aldıkları şiirlerden, romanlardan ve hikayelerden tanırız. Oysa kişisel hayatlarında, kaleme aldıkları eserlerin yanında geçimlerini sağlayabilmek için farklı işlerde çalışmışlar. Söz gelimi, kimi öğretmenlik yapmışken, kimi bulaşıkçılık ve ırgatlık; kimi bankacılık görevinde bulunmuşken; kimi çiftçilikle uğraşmış. Hatta öyle ki İsmet Özel işsiz kaldığı bir dönemde kendi kütüphanesinden kitaplarını satarak ailesinin geçimini sağlamış. Gelin, edebiyatçıların birbirinden farklı asıl mesleklerine yakından bakalım…
Giriş Tarihi: 13.06.2021
18:39
Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
19:56
MALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCISI SEZAİ KARAKOÇ
🔶 Edebiyatımızın yaşayan en güçlü kalemlerinden biri olan Sezai Karakoç, edebi kişiliğinin aksine iş hayatında farklı görevlerde bulundu.
🔶
kazanarak başladığı yükseköğrenimini 1955'te mali şubesinden mezuniyetle tamamladı. Okul sıralarında Cemal Süreya ile arkadaştı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni
🔶 Karakoç ilk olarak mecburi hizmet sebebiyle
bölümüne atandı. Daha sonrasında maliye müfettişliği sınavını kazanarak müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı. Maliye Bakanlığı'nda Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi
🔶Görevi icabı Anadolu'nun birçok bölgesini gezen ve inceleme fırsatı bulan Karakoç, elde ettiği bu zenginliği sanatına da yansıttı.
Divan edebiyatı şairlerinin birbirinden farklı meslekleri
🔶 Karakoç hayatı boyunca
bakanlık bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. 1973'te ise bir daha dönmemek üzere memuriyetten ayrıldı.
🔶 Karakoç
kurarak hayatını adadığı "diriliş" fikrini bu kanallarla geniş kitlelere aktarmaya çalıştı. Diriliş dergisi ve Yüce Diriliş Partisi'ni
🔎
Sezai Karakoç kimdir?
KENDİ KÜTÜPHANESİNDEN KİTAP SATARAK GEÇİMİNİ SAĞLAYAN İSMET ÖZEL
🔶
gibi şiirlerinden tanıdığımız edebiyatımızın en özgün seslerinden biri olan İsmet Özel de hayatı boyunca çeşitli görevlerde bulunmuş şairlerden. "Sevgilim Hayat", "Bir Yusuf Masalı", "Amentü", "Münacaat"
🔶 Bir süre
öğrenim gören Özel, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı'ndan
🔶 Mezun olduktan sonra bir süre
çalıştı. 18 Nisan 1977'de Ticaret Bakanlığı'ndaki görevinden istifa eden Özel, çeşitli Ticaret Bakanlığı'nda Belli bir dönem işsiz kalan Özel, gazete ve dergilerde çalıştı. kendi kütüphanesinden kitap satarak ailesinin geçimini sağladı.
🔶
da Özel'in yaptığı işler arasında yer aldı. Tercümanlık, televizyon programcılığı
🔶1981 yılında Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Konservatuarında
olarak çalışmaya başladı. Bu kurumda 18 yıl çalıştıktan sonra emekli oldu. Fransızca okutmanı
🔶Emekli olduktan sonra 1998 yılında
vermeye başladı. Bilgi Üniversitesi'nde klasik ve modern şiir dersleri
🔶 2007 yılında
kurdu ve bu çatı altında yazılar ve şiirler kaleme alarak konferanslar, paneller, söyleşiler ve basın toplantıları tertip etti. İstiklâl Marşı Derneğini
🔎
İsmet Özel kimdir?
PİLOTLUK HAYALLERİ KURAN CAHİT ZARİFOĞLU
🔶 Yedi güzel adamın ele avuca sığmaz şairi Cahit Zarifoğlu, edebiyatımızın çok yönlü isimlerindendi.
🔶 Lise yıllarında güreşe ilgi duyan Zarifoğlu,
Fakat ne yazık ki iç kulağındaki rahatsızlık nedeniyle pilotluğa kabul edilmedi. pilotluğa merak salınca hemen bir kursa kaydolmuş ve üç ay pilotluk eğitimi almıştı.
🔶 Pilotluk hayali gerçekleşmeyince farklı bir alana geçiş yapan Zarifoğlu,
kaydoldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Filolojisi'ne
Edebiyatımıza yön veren ünlü isimler hangi üniversiteleri tercih etmişti?
🔶Zarifoğlu, öğrenimi boyunca maddi imkansızlıklar sebebiyle muhtelif gazetelerde sayfa sekreterliği yaptı. Sıkıntılı geçen o dönemini Zarifoğlu
olarak belirtti. "Vazgeçmediğim, değişmeyen, istikrarlı bir yönüm vardı, o da şairliğim ve yazarlığımdı"
🔶On yıl gibi uzun bir süre sonunda mezun olan Zarifoğlu,
çalışarak iş hayatına atıldı. Ardından İstanbul'da özel bir lisede Almanca öğretmenliği yaptı. Dalaman Kâğıt Fabrikası'nda
🔶 1975 yılında
olarak göreve başlayan Zarifoğlu, bir yıl sonra Ankara Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nda mütercim 1983'den ölümüne kadar da İstanbul Radyosu'nda çalışmaya devam etti. TRT Genel Müdürlüğü'nde mütercim-sekreterliğe yükseldi.
🔎 Cahit Zarifoğlu kimdir?
BANKACILIKTAN ÖĞRETMENLİĞE: NECİP FAZIL'IN GÖREV ALDIĞI ÇEŞİTLİ İŞLER
🔶 Onlarca kıymetli şiire imza atan edebiyatımızın aksiyoner ismi Necip Fazıl, yaşamı boyunca
birçok meslekte görev aldı.
🔶 İstanbul Üniversitesi'nin felsefe bölümüne kaydolan Necip Fazıl, 1924'te
öğrenci gönderme programıyla Paris'e gider. Maarif Vekâleti'nin Avrupa'ya
🔶 Necip Fazıl İstanbul'a geldikten sonra şairlikle epey tezat olan bir işe başlar:
için Adana- Ceyhan'a gider. Şairin yaşamı boyunca devam edecek hatta kendisine bir eser yazdıracak at sevdası da o yıllarda Ceyhan'da başlar. Bankacılık. Hollanda Bankası'nda ilk tecrübesini yaşayan Necip Fazıl daha sonra Osmanlı Bankası
🔶 Bankacılığa bir süre ara veren Necip Fazıl, Paris'te öğrendiği Fransızcası sayesinde
gibi işlerde çalışır. Bankacılığa geri dönen şair, Trabzon ve Edirne'de de bankacılık yaptıktan sonra Fransız otomobilleri satan bir şirkette ticari servis şefliği ders vermeye başlar. eğitim kurumlarında
🔶 Bu dönemden sonra bankacılıkla ilgisini keser ve eğitimci kimliği devreye girer. Maarif Bakanı Hasan Ali Yücel'in inisiyatifiyle
Her hafta İstanbul'dan Ankara'ya gelmekte zorlanınca, İstanbul'da Ankara'da Yüksek Devlet Konservatuarı'na tayin edilir. vermek üzere görevlendirilir. Güzel Sanatlar Akademisi'nde kültür derslerini
🔶 Ayrıca Necip Fazıl,
ders veren edebiyatçılar arasında yer alır. Bir süre sonra hocalıkla gazetecilik arasında zorunlu tercih yapmak zorunda kalan şair, Robert Koleji'nde gazeteciliği tercih eder.
🔶 Bunlara ek olarak
kurduktan sonra çalışmalarına bu sahalarda devam eder. Büyük Doğu dergisini ve Büyük Doğu Yayıncılığı
🔎 Necip Fazıl Kısakürek kimdir?
İLKELERİ YÜZÜNDEN AVUKATLIĞA DEVAM ETMEYEN NURİ PAKDİL
🔶 Edebiyatımızın Kudüs şairi, Nuri Pakdil,
bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni
🔶 1965 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Pakdil, 1967 yılına kadar
yaptı. Avukatlık stajını tamamlasa da Kudüs şairi, alanı hukuk müşavirliği Bir süre Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman olarak çalıştı. ilkelerine ters buldu, bu sebeple avukatlığa devam etmedi.
🔶 1969 Edebiyat dergisini çıkaran Pakdil, 1997 tarihinde de Edebiyat Dergisi Yayınları'nı çıkararak
yayıncılık hayatına atıldı.
🔎 Nuri Pakdil kimdir?