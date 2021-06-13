Ünlü edebiyatçıların birbirinden ilginç meslekleri

🔶 "Sevgilim Hayat", "Bir Yusuf Masalı", "Amentü", "Münacaat" gibi şiirlerinden tanıdığımız edebiyatımızın en özgün seslerinden biri olan İsmet Özel de hayatı boyunca çeşitli görevlerde bulunmuş şairlerden.

🔶 Bir süre Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim gören Özel, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı'ndan mezun oldu.

🔶 Mezun olduktan sonra bir süre Ticaret Bakanlığı'nda çalıştı. 18 Nisan 1977'de Ticaret Bakanlığı'ndaki görevinden istifa eden Özel, çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı. Belli bir dönem işsiz kalan Özel, kendi kütüphanesinden kitap satarak ailesinin geçimini sağladı.

🔶Tercümanlık, televizyon programcılığı da Özel'in yaptığı işler arasında yer aldı.

🔶1981 yılında Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Konservatuarında Fransızca okutmanı olarak çalışmaya başladı. Bu kurumda 18 yıl çalıştıktan sonra emekli oldu.

🔶Emekli olduktan sonra 1998 yılında Bilgi Üniversitesi'nde klasik ve modern şiir dersleri vermeye başladı.

🔶 2007 yılında İstiklâl Marşı Derneğini kurdu ve bu çatı altında yazılar ve şiirler kaleme alarak konferanslar, paneller, söyleşiler ve basın toplantıları tertip etti.

🔎 İsmet Özel kimdir?