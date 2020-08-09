Edebiyatımıza yön veren ünlü isimler hangi üniversiteleri tercih etmişti?
Edebiyatımıza yön veren ünlü isimler hangi üniversiteleri tercih etmişti?
İki buçuk milyon kişinin girdiği sınav sonrası, öğrencilerin hayatını belirlemede etkin olacak tercih dönemi de başladı. Bu dönemde öğrencilerin kafasında tercihe dair pek çok soru işaretleri bulunmakta. Peki, romanlarını, şiirlerini, öykülerini severek okuduğumuz ünlü edebiyatçıların hangi üniversite ve bölümleri tercih ettiğini biliyor musunuz? Hepsinin edebiyat bölümünden mezun olduğunu düşünüyorsanız, içeriğimize bakmanızda fayda var... İşte edebiyatımıza yön veren ünlü isimlerin tercih ettiği üniversite ve bölümler...
Giriş Tarihi: 09.08.2020
09:45
Güncelleme Tarihi: 09.08.2020
09:49