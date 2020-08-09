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Edebiyatımıza yön veren ünlü isimler hangi üniversiteleri tercih etmişti?

İki buçuk milyon kişinin girdiği sınav sonrası, öğrencilerin hayatını belirlemede etkin olacak tercih dönemi de başladı. Bu dönemde öğrencilerin kafasında tercihe dair pek çok soru işaretleri bulunmakta. Peki, romanlarını, şiirlerini, öykülerini severek okuduğumuz ünlü edebiyatçıların hangi üniversite ve bölümleri tercih ettiğini biliyor musunuz? Hepsinin edebiyat bölümünden mezun olduğunu düşünüyorsanız, içeriğimize bakmanızda fayda var... İşte edebiyatımıza yön veren ünlü isimlerin tercih ettiği üniversite ve bölümler...

Giriş Tarihi: 09.08.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 09:49
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CAHİT ZARİFOĞLU
CAHİT ZARİFOĞLU

Edebiyatımızın en zarif şairi, İstanbul Üniversitesi'ni tercih etti ve uzun bir öğrencilikten sonra Edebiyat Fakültesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı'nı bitirdi.

15 ünlü edebiyatçının az bilinen yönleri

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NECİP FAZIL KISAKÜREK
NECİP FAZIL KISAKÜREK

Üstad Necip Fazıl, İstanbul Darülfünûnu (İstanbul Üniversitesi) Hukuk Fakültesi'nde yükseköğrenimine başladı ve ardından Edebiyat Medresesi Felsefe Şubesi'ne girdi.

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SEZAİ KARAKOÇ
SEZAİ KARAKOÇ

Sezai Karakoç da Necip Fazıl gibi felsefe okumak isteyen şairlerden biriydi.

Üstat, felsefe okumak istediği için İstanbul'a gitti. Babasının okumasını isteği bölüm ilahiyat fakültesiydi. Kendi parasıyla okuyamayacağını anlayınca, parasız yatılı kısmı bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesi sınavına girdi. Sınav sonuçlarını beklerken kazanamama ihtimalini göz önünde bulundurarak felsefe bölümüne kayıt yaptırdı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanarak başladığı yüksek öğrenimini 1955'te fakültenin mali şubesinden mezuniyetle tamamladı.

Ünlü edebiyatçılarımızdan yüzleri gülümsetecek 10 nükte

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CEMAL SÜREYA
CEMAL SÜREYA

Cemal Süreya ile Sezai Karakoç okul arkadaşıydı. Süreya, 1950'de Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Maliye ve İktisat bölümünde okudu. Şair, bu dönemde şiirlerini yayımlamaya başlamıştı.

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NURETTİN TOPÇU
NURETTİN TOPÇU

Akademisyen kimliğiyle ön planda olan Nurettin Topçu'nun eğitim hayatı dolu dolu geçti.1928'de Avrupa'da öğrenim görmek amacıyla girdiği imtihanı kazanarak Hamdi Akverdi, Vehbi Eralp, Hamdi Ragıp Atademir, Enver Ziya Karal gibi şahıslarla birlikte Fransa'ya gitti. Önce Fransızca öğrenmek için Aix Lisesi'ne kaydedildi. Görüşlerini benimseyeceği ve uzun zaman mektuplaşacağı aksiyon (hareket) felsefesinin kurucusu Maurice Blondel'i bu sırada, muhtemelen felsefe hocası ve Blondel'in talebesi Jacques Paliard vasıtasıyla tanıdı.

İki yıl sonra Strasburg Üniversitesi'ne geçerek felsefe öğrenimi gördü, ahlâk kurlarını tamamladı, sanat tarihi lisansı yaptı. Nurettin Topçu Fransa'da psikoloji ve estetik, genel felsefe ve mantık, çağdaş sanat tarihi, sosyoloji ve ahlâk, eski çağlar sanat ve arkeolojisi dallarından lisans aldı.

Edebiyatçıların kaleme aldığı 25 mektup

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