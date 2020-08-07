15 ünlü edebiyatçının az bilinen yönleri

Eserlerinden yola çıkarak tanıştığımız Türk ve dünya edebiyatının usta kalemleri, kitaplarıyla olduğu kadar bilinmeyen yönleriyle de her daim okuyucu tarafından merak ve ilgiyle karşılanır. Hayranlık duyduğumuz yazarların yaşamları, alışkanlıkları ve ilham kaynakları oldukça şaşırtıcı… Kimi yazar hayatı boyunca beğenilme arzusu duyup çirkinliğinden dem vurmuş; kimi temizlik, diksiyon, yaşlanmak gibi takıntılara sahip olmuş; kimi de yaşamı boyunca uykusuzluktan çekmiş... Peki, Cahit Zarifoğlu hangi şaşırtan isteğiyle Cemal Süreya'ya mektup yazmış? İşte ünlü edebiyatçıların az bilinen yönlerine dair detaylar…
Giriş Tarihi: 07.08.2020
09:29
Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
09:56
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
15
NECİP FAZIL'IN AT SEVGİSİ
2
15
"ŞİİR GİBİ GÜREŞ TUTAN" ZARİFOĞLU
3
15
OKUMANIN ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL TANIMAYAN CEMİL MERİÇ
4
15
SENARİST KİMLİĞİ İLE TANPINAR
5
15
SORBONNE'DA FELSEFE DOKTORASI ALAN İLK TÜRK: NURETTİN TOPÇU