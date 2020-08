15 ünlü edebiyatçının az bilinen yönleri

Zor zamanlar geçirdiği dönemlerde şairin tek dayanağı ona binmesi için verilen Arap atıydı. Tam bir at hayranı olan Necip Fazıl'ın bu sevgisi çocukluğuna dayanıyordu. At tutkusu ata ilk kez bindiği dokuz yaşından beri süre gelen Necip Fazıl, bu tutkuyu daha da ileriye götürmüş ve Türkiye Jokey Kulübü'nün ricası üzerine "At'a Senfoni" eserini kaleme almıştı. Atlarla ilgili bildiği her noktayı kaleme alan şair onu canından etmek üzere olan o muazzam varlıklardan bir türlü kopamamıştı...

Edebiyatçılar birbirlerini nasıl anlattılar?