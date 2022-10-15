Edebiyatımızın Esrarengiz Kalemi: Asaf Halet Çelebi
Asaf Halet Çelebi, Türk edebiyatının en esrarengiz, en ilginç simalarından birisi. Şiirini birden fazla kökle besleyen şair, sanki dünyaya bir rüyanın içinden düşmüş gibidir. Dünyaya bambaşka bir nazarla bakan Çelebi, edebiyatımızda örneği görülmemiş şiirleriyle tek başına bir okuldur. Ve şiirleri hala tam olarak anlaşılamayan Asaf Halet'i 15 Ekim 1958'de öte aleme göçtü. Biz de bu vesileyle Asaf Halet Çelebi'yi araştırdık, bizim gözümüzden okuyun istedik.
Giriş Tarihi: 15.10.2022
17:28
Güncelleme Tarihi: 15.10.2022
17:35
◾ Asaf Halet Çelebi,
27 Aralık 1907'de İstanbul'da Cihangir'de doğdu. Babası eski Dahiliye Nezâreti'nde müdürlük yapmış Mehmed Said Hâlet Bey'dir.
◾ Küçük yaşta özel hocaların yanında başladığı öğrenimini
Galatasaray Sultânîsi'nde tamamladı. Edebiyatla da yakından ilgilenen babasından Fransızca ve Farsça dersleri aldı.
💠
"ben ki zamansız bahçeleri kucakladım güzeller bende kaldı ibrâhîm gönlümü put sanıp da kıran kim" (Asaf Halet Çelebi - İbrahim)
Asaf Halet Çelebi'nin şiirlerinden alıntılar
◾
Üsküdar Mevlevîhânesi'nin son şeyhi Ahmed Remzi Dede ile ünlü mûsikişinaslardan Rauf Yektâ Bey'den uzun yıllar mûsiki ve nota dersleri aldı.
◾ Yüksek tahsil yapmak üzere bir ara Fransa'ya gitti. Döndükten sonra bir süre
Sanâyi-i Nefîse Mektebi'ne devam eden Çelebi, eğitimini Adliye Meslek Mekteb'inde tamamladı.
💠
"karanlığı geçelim karanlığı geçelim
ne uyku ne ölüm hem uyku hem ölüm" (Asaf Halet Çelebi - Nirvana)
◾ Bir süre farklı alanlarda memurluk yapan şair, uzun süre
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Kitaplığı'nda kütüphane memurluğu yaptı.
◾
1946 seçimlerinde İstanbul'dan bağımsız milletvekili adayı olduysa da seçimi kazanamadı.
💠
"düş içime uyu ve sonsuz büyü unut renkleri ve şekilleri hepi ve hiçi
beni ve seni ve geceyi yuttu nirvana" (Asaf Halet Çelebi - Nirvana)
◾
Asaf Halet Çelebi'yi tanıyanların hiçbiri, onun kişiliğine ilişkin olumsuz bir hatıraya veya izlenime sahip değildir. Bir İstanbul beyefendisi olarak nitelendirilen şair; giyimi, konuşma biçimi, tarzı ile alay edilmeyi dahi göze alır da "çelebilik"ten taviz vermez.
➡
sözcüğü, sözlüklerde "Çelebi" anlamlarına gelir. "okuma bilen, okumuş, nezaket sahibi, nazik kimse"
💠
"vakit geldi kunâla dünyayı göreli çok oldu tam kırk yılda seni buldum kunâla bu can tenden geçmeden bu dünyadan göçmeden bir kerecik sevmek çok değil" (Asaf Halet Çelebi - Kunala)
◾
Edebiyatla hemhal, kültürlü bir muhit içinde yetişen Âsaf Hâlet Çelebi, yazmış, ancak bu şiirlerle o günkü edebiyat anlayışında yenilik yapılamayacağını anlayarak bir süre sonra bundan vazgeçmiştir. on sekiz yaşlarına kadar aruz vezniyle rubâî ve gazeller
💠
"bu can içimde kuştur kunâla seni görünce titrer bu can gözümde muhabbettir kunâla seni görünce yanar bu can burnumda soluk olur kunâla uçar gider
bu can benden geçmeden bu dünyadan göçmeden bir tek seni sevmek çok değil" (Asaf Halet Çelebi - Kunala)
Nedim'in şiirlerinde renklerin izi