Edebiyatımızın Esrarengiz Kalemi: Asaf Halet Çelebi

◾ Edebiyatla hemhal, kültürlü bir muhit içinde yetişen Âsaf Hâlet Çelebi, on sekiz yaşlarına kadar aruz vezniyle rubâî ve gazeller yazmış, ancak bu şiirlerle o günkü edebiyat anlayışında yenilik yapılamayacağını anlayarak bir süre sonra bundan vazgeçmiştir.

"bu can içimde kuştur kunâla

seni görünce titrer

bu can gözümde muhabbettir kunâla

seni görünce yanar

bu can burnumda soluk olur kunâla

uçar gider

bu can benden geçmeden

bu dünyadan göçmeden

bir tek seni sevmek çok değil"

(Asaf Halet Çelebi - Kunala)

