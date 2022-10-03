Nedim’in şiirlerinde renklerin izi

◾ Fıtrat itibariyle renkli bir kişiliğe sahip olan Nedim'in bu özelliği şiirlerine ince ve renkli hayaller olarak yansımıştır.

◾ Şairi, döneminin diğer şairlerinden farklı kılan niteliklerinden biri de yeni ve farklı hayaller, daha önce yapılmamış benzetmeler ve renklerin anlamları aracılığıyla oluşturduğu canlı betimlemelerdir. Özellikle renklerin çağrışımlarından yararlanarak yaptığı benzetme ve mecazlar onun şiirlerinin içeriğindeki orijinalliği gösteren temel ögelerdir.

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Mecmualar ışığında İstanbul beyitleri