Asaf Halet Çelebi'nin şiirlerinden alıntılar

"Ancak bir gün

hayalin gibi seni de

bu aynanın içine alıp

kaybolacağım."

Asaf Halet Çelebi, Ayna

💠 Asaf Halet Çelebi'nin sıkça kullandığı simgedir, ayna. Aynaya baktığımızda nasıl gözümüzün bebeğinde küçük bir aksimiz görünüyorsa, bu dünyada da Yaradan'ın aksettiği göz insan olmaktadır.

(Asaf Halet Çelebi Bütün Şiirleri, sf. 111)

Eskiye hürmetle yeniyi inşa eden metruk şair "Asaf Hâlet Çelebi"