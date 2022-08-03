Asaf Halet Çelebi'nin şiirlerinden alıntılar
Asaf Halet Çelebi, Türk edebiyatının en renkli simalarından birisi. Şiirini birden fazla kökle besleyen şair, sanki dünyaya bir rüyanın içinden düşmüş gibidir. Çocukluk, gece,
aynalar şiirlerinde çokça tekrar eden kavramlardandır. Şair için ayna adeta görünenin ötesine açılan kapıdır. Bu kapıyı sizin için araladık ve Asaf Halet'in şiir dünyasını aynalardan görün istedik.
Giriş Tarihi: 03.08.2022
13:21
Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
14:28
"Ancak bir gün hayalin gibi seni de bu aynanın içine alıp kaybolacağım."
Asaf Halet Çelebi, Ayna
💠
Asaf Halet Çelebi'nin sıkça kullandığı simgedir, ayna. Aynaya baktığımızda nasıl gözümüzün bebeğinde küçük bir aksimiz görünüyorsa, bu dünyada da Yaradan'ın aksettiği göz insan olmaktadır.
(Asaf Halet Çelebi Bütün Şiirleri, sf. 111 )
Eskiye hürmetle yeniyi inşa eden metruk şair "Asaf Hâlet Çelebi"
"Bulutlar götürdü kalyonları güpe gündüz uyuyan adam gözlerini açıp aynasında gördü deryaları"
Asaf Halet Çelebi, Bedri Rahmi
💠
Sevgili bir tanedir, fakat önüne, kendisine bakmak için ayna koymuştur. O aynaların her birisinde, aynanın sırrına ve temizliğine göre kendi yüzü görünmektedir.
(Asaf Halet Çelebi Bütün Şiirleri, sf. 111 )
"uzat ellerini aynaların dışına çıkalım"
Asaf Halet Çelebi, Ayna
💠 Ayna, içine türlü şekil ve suretler aksettiği halde hiçbir ses çıkarmadığı, hiçbir harekette bulunmadığı için hayran olup kalmış bir insana benzetilmiştir. Bu yüzden edebiyatta daima hayret ve hayranlıkla anılmıştır.
(Asaf Halet Çelebi Bütün Şiirleri, sf. 111 )
Sivâsî ve Asaf Hâlet Çelebi'ye aynı şeyleri terennüm ettiren ne idi?
"aynalar görürüm aynalarda rüyalar bütün bahçeleri kuşlarıyla " silinir.
Asaf Halet Çelebi, Rüyalar
💠
Çelebi, ayna hakkında şunları söyler: "Muhtelif mânâları vardır; a) Hakkın vücudu bir aynadır. Buradan yine Hakkın vücudu görülür.
(Asaf Halet Çelebi Bütün Şiirleri, sf. 111 )
"hayal hayal içinde dünya bir hayal dolabıdır aynalardan geçer"
Asaf Halet Çelebi, Ayna
.💠
b) Âleminin aynasında Hak tecelli eder. c) İnsanı Kamil de bir aynadır, oradan Hak görülür." Çelebi'nin şiirlerindeki bütün aynalar değerlendirilirken, bunlar da göz önünde bulun durulmalıdır.
(Asaf Halet Çelebi Bütün Şiirleri, sf. 111)
Türk şiirinin kırılgan sureti: İlhami Çiçek