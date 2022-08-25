Hassas bir yürek: Sultan I. Abdülhamid

I. Abdülhamid kimdir?

➡ Osmanlı hanedanı 36 padişah ile üç kıta üzerinde adalet ve merhamet ile hüküm sürdü. Her padişah ayrı bir karakter, zihniyet sahibi idi.

➡ Osmanlı'nın 27. padişahı olan Sultan I. Abdülhamid de yardımseverlik, merhamet ve alçak gönüllülük gibi güzel hasletlerle bilinir ve öne çıkardı.

Osman Gazi