Arama

Menu

Hassas bir yürek: Sultan I. Abdülhamid

İktidarı boyunca hem iç karışıklıklar hem de savaşlar ile uğraşan Sultan I. Abdülhamid; tebaasına düşkün, merhamet ve şefkat timsali bir padişahtı. Döneminde en önemli mesele, Kırım'ın Ruslar tarafından işgal edilmesi oldu. Rus Harbi sırasında Özi Kalesi'nde Müslüman halkın Ruslar tarafından katliama uğradığı haberi Sultan'a verildiğinde üzüntüden sağ tarafına felç indi ve kısa bir müddet sonra vefat etti.

Giriş Tarihi: 25.08.2022 16:08 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 17:14
  • 1
  • 13

I. Abdülhamid kimdir?

Osmanlı hanedanı 36 padişah ile üç kıta üzerinde adalet ve merhamet ile hüküm sürdü. Her padişah ayrı bir karakter, zihniyet sahibi idi.

➡ Osmanlı'nın 27. padişahı olan Sultan I. Abdülhamid de yardımseverlik, merhamet ve alçak gönüllülük gibi güzel hasletlerle bilinir ve öne çıkardı.

Osman Gazi

  • 2
  • 13

➡ Sultan III. Ahmed'in oğlu olan I. Abdülhamid, 44 sene boyunca gözetim altında bir yaşam sürdü. Ağabeyi Sultan III. Mustafa'nın vefatı ile tahta çıktığında 49 yaşındaydı.

➡ Rus Harbi sırasında iktidarı başlayan Sultan I. Abdülhamid, Küçük Kaynarca Antlaşması ile Ruslara hem savaş tazminatı hem de Ortodoks toplulukların hamiliğini vermek durumunda kaldı.

Osman Gazi'nin Orhan Gazi'ye öğüdü

  • 3
  • 13

İç sükunet

➡ Kaynarca Antlaşması ile Sultan, iç iktidarını sağlamlaştırma yoluna gitti. Zahir el Ömer'in İsyanı, Mora İsyanı, Kölemenlerin İsyanı büyük bir hızla bastırıldı.

➡ Sultan, yanında bulunan Silahtar Seyyid Mehmet Paşa, Halil Hamid Paşa, Koca Yusuf Paşa, Cezayirli Gazi Hasan Paşa gibi kıymetli isimlerden bilhassa bu dönemde oldukça istifade etti.

Orhan Gazi

  • 4
  • 13

Savaşlar

➡ İktidarının kalan döneminde I. Abdülhamid İran, Rusya ve Avusturya ile savaştı. Bu dönemde 1783 tarihinde Ruslar, Şahin Giray'ın çağrısı ile Kırım'a girerek yüzyıllardır Osmanlı'ya bağlı olan bu toprak parçasını işgal etti.

➡ I. Abdülhamid hem Rusya hem de Avusturya ile savaştı. Yer yer mühim sonuçlar alınsa da Osmanlı ordusu Ruslar karşısında tutunamadı.

Osmanlı padişahlarının lakapları

  • 5
  • 13

➡ Dünyanın en ironik savaşı olarak bilinen Şebeş Savaşı da Rus - Avusturya Harbi sırasında gerçekleşti. Avusturya ordusu öncü kuvvetlerini Osmanlılar sanarak yok etti.

12 soruda Yıldırım Bayezid

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN