Hassas bir yürek: Sultan I. Abdülhamid
İktidarı boyunca hem iç karışıklıklar hem de savaşlar ile uğraşan Sultan I. Abdülhamid; tebaasına düşkün, merhamet ve şefkat timsali bir padişahtı. Döneminde en önemli mesele, Kırım'ın Ruslar tarafından işgal edilmesi oldu. Rus Harbi sırasında Özi Kalesi'nde Müslüman halkın Ruslar tarafından katliama uğradığı haberi Sultan'a verildiğinde üzüntüden sağ tarafına felç indi ve kısa bir müddet sonra vefat etti.
Giriş Tarihi: 25.08.2022
16:08
Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
17:14
I. Abdülhamid kimdir?
➡
Osmanlı hanedanı 36 padişah ile üç kıta üzerinde adalet ve merhamet ile hüküm sürdü. Her padişah ayrı bir karakter, zihniyet sahibi idi.
➡ Osmanlı'nın
27. padişahı olan Sultan I. Abdülhamid de yardımseverlik, merhamet ve alçak gönüllülük gibi güzel hasletlerle bilinir ve öne çıkardı.
Osman Gazi
➡ Sultan
III. Ahmed'in oğlu olan I. Abdülhamid, 44 sene boyunca gözetim altında bir yaşam sürdü. Ağabeyi Sultan III. Mustafa'nın vefatı ile tahta çıktığında 49 yaşındaydı.
➡ Rus Harbi sırasında iktidarı başlayan
Sultan I. Abdülhamid, Küçük Kaynarca Antlaşması ile Ruslara hem savaş tazminatı hem de Ortodoks toplulukların hamiliğini vermek durumunda kaldı.
Osman Gazi'nin Orhan Gazi'ye öğüdü
İç sükunet
➡ Kaynarca Antlaşması ile Sultan, iç iktidarını sağlamlaştırma yoluna gitti.
Zahir el Ömer'in İsyanı, Mora İsyanı, Kölemenlerin İsyanı büyük bir hızla bastırıldı.
➡ Sultan, yanında bulunan
Silahtar Seyyid Mehmet Paşa, Halil Hamid Paşa, Koca Yusuf Paşa, Cezayirli Gazi Hasan Paşa gibi kıymetli isimlerden bilhassa bu dönemde oldukça istifade etti.
Orhan Gazi
Savaşlar
➡ İktidarının kalan döneminde
I. Abdülhamid İran, Rusya ve Avusturya ile savaştı. Bu dönemde 1783 tarihinde Ruslar, Şahin Giray'ın çağrısı ile Kırım'a girerek yüzyıllardır Osmanlı'ya bağlı olan bu toprak parçasını işgal etti.
➡ I. Abdülhamid hem
Rusya hem de Avusturya ile savaştı. Yer yer mühim sonuçlar alınsa da Osmanlı ordusu Ruslar karşısında tutunamadı.
Osmanlı padişahlarının lakapları
➡ Dünyanın en ironik savaşı olarak bilinen
Şebeş Savaşı da Rus - Avusturya Harbi sırasında gerçekleşti. Avusturya ordusu öncü kuvvetlerini Osmanlılar sanarak yok etti.
12 soruda Yıldırım Bayezid