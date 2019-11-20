Osman Gazi kimdir? Osmanlı ne zaman kuruldu?
Osman Gazi, babası Ertuğrul Gazi'nin ardından beyliğin başına geçerek 27 yıl boyunca beyliği yönetti ve koskoca bir imparatorluğun temellerini attı. Peki, Osmanlı Devleti ne zaman kuruldu? Osman Gazi kimdir? Osman Gazi, kardeşlerin en küçüğü olmasına rağmen beyliğin başına nasıl geçti? Osman Gazi'nin gerçek adı nedir? Osmanlı hangi sebeplerle imparatorluk haline geldi? Osman Gazi ilk olarak nereleri fethetti? Vefatının 694'üncü yıl dönümünde Osman Gazi'ye dair merak edilenler...
Giriş Tarihi: 20.11.2019
09:23
Güncelleme Tarihi: 01.08.2020
18:28
Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi, 1257 veya 1258'de Söğüt'te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, 1281'de öldüğünde üç oğlu hayattaydı.
Gündüz, Saru Yatı (Savcı) ve Osman Bey; Osman Gazi, yaşça kardeşlerin en küçüğü idi.
OSMAN GAZİ BEYLİĞİN BAŞINA NASIL GEÇTİ?
Osman Gazi, atılganlığı ve lider karakteriyle ön plana çıktığı için Ertuğrul Gazi'nin sağlığında babasının vekilliğini yapmaya başlamıştı. Osman Bey, bu yüzden 1281'de kardeşlerinin itirazı olmadan aşiretin başına geçti.
OSMAN GAZİ’NİN GERÇEK İSMİ NEYDİ?
Moravcsik, Bizans kaynakları üzerine yaptığı araştırmadan hareketle 14'üncü yüzyılda Osmanlılar'ın devlet ve hanedana adını veren kişiyi Ataman olarak tanıdıkları, bu ismin ya Arapça kökenli Osman adının Türkçeleştirilerek halk ağzında bu duruma getirildiğini iddia etmişti.
İBN BATTUTA İSMİNİ ‘OSMANCIK’ OLARAK ZİKRETTİ
Ona göre diğer bir ihtimalse onun adının aslen Ataman olduğunu, fakat İslam medeniyetinin tesiri ile Osman şekline büründüğünü belirtmişti. Daha sonra Adnan Erzi de, o devirlere ait bazı kaynaklarda Osman adının, Tuman ve Otman şekillerinde görüldüğünü belirtmişti. Ancak bu iddialar tarihçiler arasında tasvip görmedi.
Orhan Gazi devrinde Anadolu'yu dolaşan meşhur seyyah İbn Battuta ise Osman Gazi'yi Osmancık olarak zikreder.
BABASINDAN ALDIĞI AŞİRETİ BEYLİĞE NASIL DÖNÜŞTÜRDÜ
Osman Bey, babasından devraldığı aşireti kısa zamanda bir beyliğe dönüştürdü. Halefleri, Osman Gazi'nin kurduğu beyliği dünyanın en büyük imparatorluğu haline getirdiler.
Bu büyük imparatorluk da kurucusunun ismini alarak Devlet-i Âliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti) ismiyle anıldı.