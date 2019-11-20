Osman Gazi kimdir? Osmanlı ne zaman kuruldu?

Ona göre diğer bir ihtimalse onun adının aslen Ataman olduğunu, fakat İslam medeniyetinin tesiri ile Osman şekline büründüğünü belirtmişti. Daha sonra Adnan Erzi de, o devirlere ait bazı kaynaklarda Osman adının, Tuman ve Otman şekillerinde görüldüğünü belirtmişti. Ancak bu iddialar tarihçiler arasında tasvip görmedi.

Orhan Gazi devrinde Anadolu'yu dolaşan meşhur seyyah İbn Battuta ise Osman Gazi'yi Osmancık olarak zikreder.