Düşüncenin atlılarından: Rasim Özdenören

"Yedi Güzel Adam" olarak bilinen edebi öncülerin yaşamdak son üyesi Rasim Özdenören 23 Temmuz itibariyle rahmet-i rahmana kavuştu. Edebiyatımızın önde gelen kalemlerinden olan Özdenören, Müslümanca düşünmek hassasiyeti özelinde kendisine bir fikir dünyası eder. Türk edebiyatına yön veren birden fazla derginin kurucuları arasında bulunan yazar, "Gül Yetiştiren Adam" başta olmak üzere birçok kıymetli eserin yazarıdır.