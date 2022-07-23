Düşüncenin atlılarından: Rasim Özdenören
"Yedi Güzel Adam" olarak bilinen edebi öncülerin yaşamdak son üyesi Rasim Özdenören 23 Temmuz itibariyle rahmet-i rahmana kavuştu. Edebiyatımızın önde gelen kalemlerinden olan Özdenören, Müslümanca düşünmek hassasiyeti özelinde kendisine bir fikir dünyası eder. Türk edebiyatına yön veren birden fazla derginin kurucuları arasında bulunan yazar, "Gül Yetiştiren Adam" başta olmak üzere birçok kıymetli eserin yazarıdır.
Giriş Tarihi: 23.07.2022
14:50
Güncelleme Tarihi: 23.07.2022
15:40
◾ Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Rasim Özdenören, 82 yaşında, rahmet-i rahmana kavuştu. Usta öykücü, 1940 yılında Maraş'ta dünyaya geldi.
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Şair Alaeddin Özdenören'in ikizi olan yazar, ilkokula Kahramanmaraş'ta başladı, babasının görev yeri değişikliği nedeniyle Malatya'da devam etti. İlkokulu 1952'de tamamlayan Özdenören, 1955'te Tunceli Ortaokulu'ndan mezun oldu.
Rasim Özdenören'den 70 Alıntı
◾ Rasim Özdenören,
Kahramanmaraş Lisesi'nde, edebiyatla yakından ilgilenen Erdem Bayazıt, Hasan Seyithanoğlu, Ali Kutlay, Sait ve Cahit Zarifoğlu kardeşlerle arkadaş oldu.
◾ Öğrencilik yıllarında arkadaşlarıyla Türkiye'nin
önde gelen edebiyat dergilerini izleyip, yerel gazetelerde sanat sayfaları düzenlemeye başladılar. Ayrıca o dönem yayınına ara verilen Maraş Lisesinin Hamle dergisini yeniden çıkardılar.
Sevenlerinin kalbinde "Rasim Özdenören"
◾ Usta yazarın ilk hikayesi, "
Akarsu", Varlık dergisinde 1 Ocak 1957'de yayınlandı. Aynı dergide, " Kasap" ve " Bayır Dereden Öyküler" adlı eserleri de yayınlandı. Özdenören'in ilk hikayeleri 1957-1958 arasında Türk Sanatı ve Arayış dergilerinde okuyucuyla buluştu.
◾ Usta kalem, edebi hayatı için bir dönüm noktası olan
lise öğrenimini 1958'de tamamladı. Üniversite öğrenimi dolayısıyla ailesiyle İstanbul'a taşınan Özdenören, İ stanbul Üniversitesinde, İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsünü 1964'te, Hukuk Fakültesini ise 1967'de bitirdi.
Rasim Özdenören vefat etti
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Sezai Karakoç ile 1962'de tanışan yazar, 1964-1965'te Yeni İstiklal gazetesinin sanat sayfasını yönetti, 1950'li yıllarda yazdığı, "Eskiyen", "Oda", "Yolda", "Kan Otları", "Mani Olunmuş Adam", "Ricat", "Çark", "Sabah", "Koridor" ve "Düğüm" adlı hikayelerini aynı sayfada yayımladı.Türk hikayesinde yerlilik unsurunu benimseyen Özdenören, 1969'da Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Erdem Bayazıt ve Alaeddin Özdenören ile "Edebiyat" dergisinin kurucuları arasında yer aldı.
◾ Başarılı edebiyatçı, üniversitenin ardından gittiği
Ankara'da, Devlet Planlama Teşkilatında (DPT) uzman yardımcısı olarak işe başladı.
Rasim Özdenören eseri "Çözülme"den 40 alıntı