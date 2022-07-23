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Rasim Özdenören'den 70 Alıntı

Bugün itibari ile aramızdan ayrılan usta yazar Rasim Özdenören, metinleri ile kendisinden sonra gelen kuşaklara büyük örnek teşkil etti. Müslümanların bilhassa edebiyat ve düşünce hayatında var olmalarını önemseyen Özdenören, yaşamı boyunca birbirini besleyen pek çok dal ile ilgilendi. 23 Temmuz Cumartesi günü vefat eden Rasim Özdenören kim, kimlik ve var olma gibi meseleleri eserlerinde ele aldı. Rasim Özdenören vefat etti. Rasim Özdenören kim, eserleri...

Giriş Tarihi: 23.07.2022 12:08 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022 14:22
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◼"Şimdi kış mıydı, mevsimlerden neydi? Bunu bilen var mıydı? Kim bilebilirdi?"

Rasim Özdenören

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"Akıl, muhakeme yapabilmesi için elinde kıyas unsurlarını bulundurabilmelidir."

Rasim Özdenören

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◼ "Ama insan, gene de eskir. Eskimeyen zamandır."

Rasim Özdenören

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◼ "İçimde bir şey kurulup kurulup yıkılır gibi."

Rasim Özdenören

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"Nefret değildi bu, soğuk bir sevgisizlikti, bir uzak duruştu."

Rasim Özdenören

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