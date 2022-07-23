Rasim Özdenören'den 70 Alıntı

Bugün itibari ile aramızdan ayrılan usta yazar Rasim Özdenören, metinleri ile kendisinden sonra gelen kuşaklara büyük örnek teşkil etti. Müslümanların bilhassa edebiyat ve düşünce hayatında var olmalarını önemseyen Özdenören, yaşamı boyunca birbirini besleyen pek çok dal ile ilgilendi. 23 Temmuz Cumartesi günü vefat eden Rasim Özdenören kim, kimlik ve var olma gibi meseleleri eserlerinde ele aldı. Rasim Özdenören vefat etti. Rasim Özdenören kim, eserleri...