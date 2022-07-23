Sevenlerinin kalbinde "Rasim Özdenören"

Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş:

🔸Başımız sağolsun. Üzücü ve beklenmedik bir haber. Rasim abi 82 yaşındaydı. Sevdiklerimizin vefatı bize her zaman erken gelir. Rasim abi de son dönemde rahatsızlıklar geçirmişti. Rasim Özdenören, son 50-60 yılın Türk edebiyatı açısından en önemli isimlerinden birisiydi. Özellikle, muhafazakar-dindar diyebileceğimiz camianın medar-ı iftiharıydı.

🔸 Deneme ve edebiyat sahasında Türkiye genelinde üzerinde ittifak edilen birisiydi. 7 Güzel Adam'dan birisi olması ve onların aramızda kalan son ferdi olması ölümüyle ilgili acımızı artıran hususlardan birisi. Dolu dolu bir hayat yaşadı Rasim ağabey...