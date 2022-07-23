Sevenlerinin kalbinde "Rasim Özdenören"
Yedi Güzel Adam'ın son temsilcisi olan Rasim Özdenören'i kaybetmenin acısını derinden yaşıyoruz. Türk edebiyatımızda öykücülük alanındaki öncülüğü ve Müslümanca duruşuyla gönlümüze yıkılmaz bir taht kuran büyüğümüzü saygı, sevgi rahmetle anıyoruz.
Giriş Tarihi: 23.07.2022
12:48
Güncelleme Tarihi: 23.07.2022
15:52
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usta kalemlerinden olan Rasim Özdenören, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Öykücülüğün duayeni, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Türk Edebiyatı'nın üstatlarından, fikir ve düşünce adamı Rasim Özdenören için A Haber'e konuşan Ali Haydar Haksal, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Turkuvaz Dergiler Direktörü Mustafa Akar ve Yazar Âlim Kahraman, Rasim Özdenören'i ve onun e debiyatımızdaki muhteşem duruşunu anlattı.
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş:
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Başımız sağolsun. Üzücü ve beklenmedik bir haber. Rasim abi 82 yaşındaydı. Sevdiklerimizin vefatı bize her zaman erken gelir. Rasim abi de son dönemde rahatsızlıklar geçirmişti. Rasim Özdenören, son 50-60 yılın Türk edebiyatı açısından en önemli isimlerinden birisiydi. Özellikle, muhafazakar-dindar diyebileceğimiz camianın medar-ı iftiharıydı.
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Deneme ve edebiyat sahasında Türkiye genelinde üzerinde ittifak edilen birisiydi. 7 Güzel Adam'dan birisi olması ve onların aramızda kalan son ferdi olması ölümüyle ilgili acımızı artıran hususlardan birisi. Dolu dolu bir hayat yaşadı Rasim ağabey...
Edebiyatçı yazar, Ali Haydar Haksal:
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Ustam, abim kendisi düşünce alanında sahiplendiğim büyüğüm...adeta bu dönemde O kuşağın son isimlerinden biri. Rasim Bey'in düşünce dünyamızda da öykü dünyamızda da önemli bir yere sahip. 1966'lı yıllarda, Diriliş Dergisi'nde Sezai Karakoç ile birlikte önemli bir konumu gerçekleşiyor. O dönemlerde metafizik konusunda önemli bir isim. Bizim edebiyatımızda II .Yeni'den sonra şiir alt bağlamında ele alırsak, yeni bir akımın öncüsü olarak nitelendirebiliriz.
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Rasim Özdenören değişik bir yeri ve konumu bulunuyor. Metafazik ruh bağlamında, sanat ve estetik bağlamında Özellikle öyküde onun getirdiği yenilik ve açılımdan bizler onlardan beslenerek bugüne kadar geldik. Düşünce olarak Mavere dergisini çıkarmaları; Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay çoklu bir sese dönüştüler. Nuri Pakdil, Necip Fazıl Kısakürek gibi büyüklerimizin ortamında yetiştik bu yerlere geldik.Söylenecek çok söz var. Dua niyazındayım,Arkadaşlarına ve sevenlerine sabır diliyorum…
Edebiyatçı yazar, Ali Haydar Haksal, Rasim Özdenören'in hastalığıyle ilgili şunları da ekledi:
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Koah'ı uzun bir zamandır vardı bununla yaşıyordu fakat bu pandemi döneminde tekrar yakalandı bu durumunu daha da ağırlaştırdı. Ağırlaştığı bu süreçte evdeydi. Biz de telefonla görüşüyorduk ara ara. Aradım Ayşe Hanım ile görüştüm. Dua beklediler. Sanırım hastane ortamında pandeminin eşiğine düşmüştü ama koahı zaten vardı…