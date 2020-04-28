Ramazanda yapılan ibadetler ile ilgili ayet ve hadisler

İbn Ömer'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber'in ashâbından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son yedi günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resûlullah şöyle buyurdu:

Rüyalarınızın Ramazan'ın son yedi gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu hâlde, Kadir gecesini bulmak isteyen, onu son yedi gecede arasın.

Buhârî, Leyletü'l-kadr, 2; Müslim, Sıyâm, 205

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