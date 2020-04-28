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Ramazanda yapılan ibadetler ile ilgili ayet ve hadisler

Müslümanlar için on bir ayın sultanı olan Ramazan ayı, ibadet mevsimidir. Bu ayda cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur ve günahlar bağışlanır. Müslümanlar, bu ayın her dakikasını sevabını çoğaltıp günahını azaltmak için sarf ederler. Peygamber Efendimiz bu konuda "Ramazan gecelerini, sevabına inanarak ve mükâfatını Allah'tan umarak, ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" buyurmuştur. Ramazanda yapılan ibadetler ile ilgili ayet ve hadisleri derledik.

Giriş Tarihi: 28.04.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 09:39
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Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah:

Ramazan gecelerini, sevabına inanarak ve mükâfatını Allah'tan umarak, ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır, buyurmuştur.

Buhârî, Îmân, 27; Müslim, Müsâfirîn, 173

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Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

Resûlullah, kesin bir emir vermeden, Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: Sevabına inanarak ve mükâfatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle (teravih vb.) geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

Müslim, Müsâfirîn, 174

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Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Kadir, 97/1-5

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Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle demiştir:

Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

Buhârî, Leyletü'l- kadr, 1; Müslim, Müsâfirîn, 175

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İbn Ömer'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber'in ashâbından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son yedi günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resûlullah şöyle buyurdu:

Rüyalarınızın Ramazan'ın son yedi gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu hâlde, Kadir gecesini bulmak isteyen, onu son yedi gecede arasın.

Buhârî, Leyletü'l-kadr, 2; Müslim, Sıyâm, 205

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