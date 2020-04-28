Ramazanda yapılan ibadetler ile ilgili ayet ve hadisler
Ramazanda yapılan ibadetler ile ilgili ayet ve hadisler
Müslümanlar için on bir ayın sultanı olan Ramazan ayı, ibadet mevsimidir. Bu ayda cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur ve günahlar bağışlanır. Müslümanlar, bu ayın her dakikasını sevabını çoğaltıp günahını azaltmak için sarf ederler. Peygamber Efendimiz bu konuda "Ramazan gecelerini, sevabına inanarak ve mükâfatını Allah'tan umarak, ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" buyurmuştur. Ramazanda yapılan ibadetler ile ilgili ayet ve hadisleri derledik.
Giriş Tarihi: 28.04.2020
09:17
Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
09:39