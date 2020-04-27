Ramazan’da en sık yapılan yanlışlar

Ramazan'da sağlıklı beslenmek kadar vücut şeklini ve kiloyu korumak da özen gerektirir. Bu nedenle yapılan fiziksel aktivitelere de dikkat edilmesi şarttır. Çünkü oruçluyken aç karınla yapılan spor hareketleri, vücut için çok sakıncalıdır. Gün içinde gereksinim duyduğu enerjiyi bulamayan vücut, kasları enerji kaynağı olarak kullanabilir. Bu da tartıda kilo düşüşü olarak gözlemlense de sonucu yağ değil kas azalması olacaktır.

Spor yapılacaksa, iftardan iki saat sonrası tercih edilmelidir. Tabii her ne kadar iki saat sonrası uygun görülse de, vücudun hâlâ dolu olduğu göz önünde bulundurulmalı ve zorlayıcı hareketlerden kaçınılmalıdır. Bu nedenle yemekten sonra yarım saatlik yürüyüş yapılabilir.

Genel bir değerlendirme yapıldığında Ramazan ayı, beslenme olarak yılın diğer zamanlarına göre çok da farklılıklar içeren bir dönem değildir. Yalnızca kendine özgü bir düzene sahiptir. Bu nedenle doğru hazırlanan öğünlerle kişi, vücudunun gereklerini doğru şekilde karşılarken, fazla kilolardan korunabilir, hatta istenmeyen kilolarından da kurtulabilir.