Sahurda tüketilmemesi gereken besinler🍯🍵🍞
Ramazan orucunun günlük hayatımıza kazandırdığı önemli güzelliklerden biri de sahura kalkmaktır. Sahura kalkmak, oruç tutmak için güç kazanmak olduğu gibi, bu yönüyle bir şükrün de edası niteliğindedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), sahur yemeğinin "mübarek bir yemek" olduğunu ifade eder ve sahura kalkılmasını tavsiye buyurur. Peki, sahurda tüketilmemesi gereken besinler nelerdir?
Giriş Tarihi: 24.04.2020
11:27
Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
13:48
SAHUR YAPMANIN ÖNEMİ NEDİR?
Resûl-i Ekrem (s.a.s.),
sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir. ( Müslim, Sıyâm, 46)
Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir.
(Kâsânî, Bedâî', II, 105)
Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur.
(Zâriyât, 51/18)
Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.
ŞEKER İÇERİĞİ YÜKSEK YİYECEKLER
Sahurda nişasta ve şeker gibi karbonhidrat içeriği yüksek olan yiyecekleri tüketen kişiler genellikle tüm gün açlık hissediyor. Her ne kadar sahurda bal, reçel, sürülebilen çikolata gibi tatlı yiyecekler cazip gelse de hem kan şekerini hızla yükselmesine ve sonra yine hızla düşmesine sebep olarak çabucak acıkmanıza neden olur hem de susatır. Şeker içeren besinlerden uzak durarak bir nebze de olsun gününüzü daha rahat geçirebilirsiniz.
Ramazan'ı sağlıklı geçirmek için 20 öneri
Genellikle kalsiyum ve protein ağılıklı yapılan kahvaltı kişilerin ertesi gün daha enerjik olmaları muhtemeldir. Aksi takdirde kişiler kendisini yorgun ve bitkin hissedecek gün de uzadıkça uzayacak.
Vitamin, mineral ve lif bakımından zengin olan meyveleri iftardan 1 saat sonra veya sahurda aşırıya kaçmadan tüketmek gerekir. Buna rağmen taze sıkılmış dahi olsa meyve suyundaki yüksek orandaki şekerden dolayı meyve suları yarardan çok zararlı olabilir.
Meyve suyunda lif yoktur. Tam meyveden farklı olarak buradaki fruktoz "serbest şeker" olarak adlandırılır. Bal ve gıdalara katılan şeker de bu kategoridedir.
Çünkü meyve suyu içtiğinizde çok miktarda meyve şekeri hızlı bir şekilde kanınıza karışır hem de bu hızlı kan şekeri yükselmesinden dolayı çabuk acıkırsınız. Portakal, havuç ve elma suyu şeker içeriği yüksek içeceklerdendir.
Araştırmacılar, 100 bin kişiyle yapılan çalışmada sağlık verilerini incelediğinde, meyve suyu tüketimi ile tip 2 diyabet riski arasında bağlantı olduğunu söyledi.
Ramazan hakkında sıkça sorulan 20 soru
Sıvı ihtiyacını çayla karşılayanlar da olabilir. Ancak su içmek çay içmekten daha faydalı olacaktır ramazan ayında. İlla da çay içilecekse içilen çaylar açık ve şekersiz olmalıdır. Çünkü koyu olarak içilen çaylar uykuya geçişi zorlaştıracak ve ertesi gün kişinin uykusuzluk sebebiyle kendisini yorgun hissetmesine neden olacak