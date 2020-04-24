Ramazan'ı sağlıklı geçirmek için 20 öneri

Peygamber Efendimiz (sav), sahurla ilgili olarak "Bir yudum su ile dahi olsa sahur yapınız" ve "Sahur yemeği yiyin, zira sahurda bereket vardır" buyuruyor.

Beslenme uzmanları da bu konuyla ilgili sahur yemeğinin mutlaka yenilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Zira sahura kalkılmadığında, gün içerisinde çok daha fazla sağlık sorunu yaşanıyor.

Sahur yapılmadan oruç tutulduğunda aç kalma süresi artıyor, metabolik hız düşüyor; halsizlik, baş ağrısı, yorgunluk ve dikkatte azalmalar görülüyor.