Ramazan'ı sağlıklı geçirmek için 20 öneri
Ramazan'da sağlıklı beslenme, pek çoğumuz için oldukça önemli. Bu yıl corona virüs salgını nedeniyle sağlığımızı korumak, besleyici ürünler tüketmek ve bağışıklık sistemimizin güçlenmesini sağlamak büyük önem arz ediyor. Önceki yıllara kıyasla oruçlu geçirilen saatler daha kısa olsa da beslenme konusunda yapacağınız birtakım yanlışlar çabuk acıkmanıza ya da sağlığınızın bozulmasına sebep olabilir. Peki, Ramazan'da nasıl beslenmeli? Ramazan'ı sağlıklı geçirmenin püf noktaları neler? Vücudumuzun ihtiyacı olan besinleri nasıl tüketmeliyiz?Ramazan'ı sağlıklı geçirmek için 20 öneriyi derledik.
Giriş Tarihi: 24.04.2020
09:10
Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
09:41
'BİR YUDUM SU İLE DAHİ OLSA SAHUR YAPINIZ'
Peygamber Efendimiz (sav), sahurla ilgili olarak "Bir yudum su ile dahi olsa sahur yapınız" ve "Sahur yemeği yiyin, zira sahurda bereket vardır" buyuruyor.
Beslenme uzmanları da bu konuyla ilgili sahur yemeğinin mutlaka yenilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Zira sahura kalkılmadığında, gün içerisinde çok daha fazla sağlık sorunu yaşanıyor.
Sahur yapılmadan oruç tutulduğunda aç kalma süresi artıyor, metabolik hız düşüyor; halsizlik, baş ağrısı, yorgunluk ve dikkatte azalmalar görülüyor.
GÜNLÜK RUTİNİNİZDEN 1 SAAT ÖNCE UYUYUN
Oruç tutulan zamanın uzun olması nedeniyle uzun süreli açlık sonrası iftarda aşırı besin tüketimini ve gün içerisinde kan şekerinin düşmesini engellemek için, sahurda sindirimi yavaş, besin değeri yüksek gıdaları tüketmelisiniz.
Sahura kalktığınızda uykunuzun bölünmesinden şikâyet ediyorsanız, uyku saatinizi 1 saat öne çekebilirsiniz.
YUMURTA ÖRNEK BİR PROTEİN KAYNAĞIDIR
İnsan vücudunun doğal besinler içerisinde, aldığı proteinin tamamına yakınını kullandığı tek besin yumurta.
"Örnek protein" olarak bilinen yumurta, verdiği tokluk hissi sayesinde, gün içerisindeki enerjinizin yüksek kalmasına yardımcı oluyor.
SAHURDA EN AZ BİR ADET YUMURTA TÜKETİN
Yumurta, içeriğinde bulunan lesitin ile karaciğerin yenilenmesini sağlıyor. Karaciğer tek başına vücuttaki birçok işlevin ana organı; onun yenilenmesi demek vücudun yenilenmesi anlamına geliyor. Bu sayede yumurta, metabolizmanızın yenilenmesine destek oluyor ve kilo verme süreçlerini kolaylaştırıyor.
Kolesterol yüksekliği gibi bir sağlık probleminiz yoksa gönül rahatlığı ile sahur sofralarınızda bir adet yumurta tüketebilirsiniz.
ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?
LİF İÇEREN BESİNLER DAHA AZ ACIKTIRIR
Sahurda çok yağlı, çok tuzlu ve aşırı tatlı besinlerden kaçının. Bunların yerine hazmı kolay, mide-bağırsak sisteminde uzun süre kalabilecek lif içeren sebze, meyve ve tam tahıllı besinleri tercih edin.
Gün boyu kan şekerinin düşmesini engellemek, mide boşalmasını geciktirmek, sahurda protein açısından zengin beslenmekle mümkün.