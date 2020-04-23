Orucun faydaları nelerdir? Orucun vücuda faydaları…
Orucun vücuda faydaları, sık tartışılan konulardan biri. On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle ve corona virüsün tüm dünyada etkisini göstermesi nedeniyle orucun bağışıklık sistemini düşürüp düşürmeyeceği konusu sık sık gündeme geliyor. Kimi zaman, beslenme uzmanlarınca oruç, eleştirilerin hedefi olsa da bilim insanlarının araştırmaları, orucun vücuda oldukça faydalı olduğunu ortaya koyuyor. Peki, orucun faydaları nelerdir? Oruç bağışıklık sistemini düşürür mü? Orucun vücuda faydaları…
Giriş Tarihi: 23.04.2020
09:13
Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
09:43
ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?
Orucun faydaları sık sık gündeme gelen konulardan biri. Oruç, bu yıl corona virüs nedeniyle "bağışıklık sistemi" konusunda tartışmaların odağında bulunuyor.
Oruç, biz Müslümanlara mübarek ay Ramazan-ı Şerif boyunca farz kılınan bir ibadettir. Kitap, sünnet ve icmâ ile sabit olan bu farz ibadetin, Ramazan dışında da uygulanması Peygamberimiz (sav) tarafından tavsiye edildi.
ORUCUN VÜCUDA FAYDALARI NELERDİR?
İslam alimleri tarih boyunca, hem geçmişten gelen hem de gözlemledikleri özellikleri ile orucun faydalarına değindiler. Bilim dünyası ise, oruç konusunda tartışmaların daima odağı oldu.
Özellikle diyet uzmanları tarafından oruç, sıkı bir şekilde eleştirilse de, bilim insanlarının araştırmaları orucun vücuda oldukça faydalı olduğunu kanıtladı.
BİLİM DÜNYASINDAN ORUÇ İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Farklı dinlerdeki bilim insanları, orucun insan vücuduna büyük yararları olduğunu vurgulayarak, oruç için övgü dolu sözler söylüyorlar.
O araştırmalardan birinin sahibi, Fransız Profesör Pier Mulen.
VÜCUT, YILDA BİR AY BOYUNCA DİNLENİYOR
Prof. Pier Mulen, oruç hakkında hayli ibret verici bilgilere değiniyor:
"İslam dünyasının en yararlı kurumlarından biri oruçtur. Oruç, bedenin hem fiziksel hem ruhsal dinlenişidir. Dokuları temizler, birikmiş toksinleri, zehirleri atar. Müslümanlar böylece her yıl bir ay bedenlerini dinlendirirler.
Hristiyan dininde orucun olmaması büyük bir kayıptır. Aslında insanların her hafta bir gün oruç tutmaları, başka bir deyimle diyet etmeleri ve sadece meyve suyu içmelerinde büyük yarar var. Böylece vücut, doku ve organlardaki zehirleri atar, beden dinçleşir."
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN BESİNLER
ORUCUN FAYDALARINI KANITLAYARAK NOBEL KAZANDI
Japon biyolog ve bilim insanı Yoshinori Ohsumi, orucun insan sağlığı açısından oldukça iyi olduğunu bilimsel olarak ispat etti.
Yoshinori Ohsumi, bu alandaki çalışmalarıyla 2016 Nobel Tıp Ödülü kazandı.