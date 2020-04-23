Orucun faydaları nelerdir? Orucun vücuda faydaları…

İslam alimleri tarih boyunca, hem geçmişten gelen hem de gözlemledikleri özellikleri ile orucun faydalarına değindiler. Bilim dünyası ise, oruç konusunda tartışmaların daima odağı oldu.

Özellikle diyet uzmanları tarafından oruç, sıkı bir şekilde eleştirilse de, bilim insanlarının araştırmaları orucun vücuda oldukça faydalı olduğunu kanıtladı.