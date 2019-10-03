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Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler

Sonbaharın gelmesi ve havanın değişkenlik göstermesiyle birlikte hastalıklar da baş göstermeye başladı. Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara daha kolay yakalanıyor; kendinizi yorgun ve bitkin hissediyor olabilirsiniz. Bütün bunlar ise tek bir sorunun habercisi: bağışıklık sisteminiz zayıflamış olabilir! Peki, bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Güçlü bir bağışıklık sistemi için nasıl beslenmelisiniz? Bu soruların yanıtını sizlerle buluşturuyoruz.

Giriş Tarihi: 03.10.2019 14:55 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 14:58
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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NEDİR?
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NEDİR?

Bağışıklık sistemi, genetik olarak var olan, atalarımızdan aktarılan bilgimizi kullanıp, karşılaşılan bir mikroba karşı bu bilgiyi işleyip, işledikten sonra sadece mikrobun olduğu bölgeye odaklanarak savaşan, yok edinceye uğraşan ve bu deneyimini unutmayıp saklayan, her yeni durum için bu deneyimini de kullanarak yeni bir yanıt üretebilen bir sistemdir.

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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ETKİLEYEN ÜÇ FAKTÖR
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ETKİLEYEN ÜÇ FAKTÖR

Bağışıklık sistemini etkileyen üç faktör: genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve yaşam tarzıdır. Peki bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN BESİNLER
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN BESİNLER

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin başında vitamin ve mineral bakımından zengin olan besinler gelir. Vücudumuz vitaminleri depolamadığı için bu besinleri düzenli olarak tüketmemiz gerekir.

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C VİTAMİNİ
C VİTAMİNİ

C vitamini içeren besinler soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı direncimizi artırmasının yanı sıra enerji seviyemizi yükseltiyor ve yorgunluk hissini azaltıyor.

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C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER
C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

Yeşilbiber, portakal, greyfurt, limon, kivi, çilek, maydanoz ve yaban mersini C vitamini açısından zengin besinlere örnek verilebilir. Eğer tükettiğiniz besinlerden yeterince vitamin alamıyorsanız, doktorunuzun tavsiyesiyle vitamin takviyesi almayı deneyebilirsiniz.

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