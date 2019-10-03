Sonbaharın gelmesi ve havanın değişkenlik göstermesiyle birlikte hastalıklar da baş göstermeye başladı. Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara daha kolay yakalanıyor; kendinizi yorgun ve bitkin hissediyor olabilirsiniz. Bütün bunlar ise tek bir sorunun habercisi: bağışıklık sisteminiz zayıflamış olabilir! Peki, bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Güçlü bir bağışıklık sistemi için nasıl beslenmelisiniz? Bu soruların yanıtını sizlerle buluşturuyoruz.
Giriş Tarihi: 03.10.2019
14:55
Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
14:58