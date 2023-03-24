İnşirah suresi anlamı, fazileti, muhtevası, tefsiri ve meali

🔸 İnşirah Suresi, tebliğin ilk dönemlerinde Peygamber Efendimizin (SAV) yaşadığı sıkıntıları teselli etmek maksadıyla nazil oldu. Surenin nüzûl nedeni olarak putperestler tarafından yoksulluklarından dolayı aşağılanan Müslümanların teselli edilmesi de gösterilir.

🔸 Surenin başında Peygamber Efendimiz'e (SAV) "Senin göğsünü açmadık mı?" şeklinde seslenilerek kendisine sıkıntı veren ağır yükün kaldırıldığı aktarılır. Sonrasında şanının yüceltildiği vurgulanır ve her zorlukla birlikte bir kolaylığın bulunduğu iki kez ifade edilir. Surenin sonundaysa Peygamberimiz'e (SAV) boş kalmaması ve Rabbine yönelmesi buyurulur.

Resulullah'ın (SAV) dilinden Ramazan-ı Şerif