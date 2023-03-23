Ala suresi meali, tefsiri ve fazileti

◾ Mekke döneminde nazil olduğu için Mekki surelerden olan A'lâ Suresi, adını ilk ayette geçen ve en yüce anlamına gelen "el A'lâ" sözcüğünden alır. Mushaf sıralamasında seksen yedinci sırada bulunan sure, Tekvîr Suresi'nden sonra Leyl Suresi'nden önce nazil olmuştur.

◾ Kur'an, peygamberlik ve tebliğ hususlarının öne çıktığı sureyi okumaktan Efendimiz (SAV)çok hoşlanırdı. İbn Kesir'in rivayetine göre Resulullah (SAV) vitir, bayram ve cuma namazlarında A'lâ Suresi'ni kıraat ederdi.

A'lâ Suresi'ni okumak ve mealini dinlemek için tıklayın