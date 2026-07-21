Morun En Güzel Tonu: Lavanta Bahçelerine Yolculuk

1 /10 Dünyanın dört bir yanından lavanta bahçeleri















🪻 Görüntüsü ve kokusuyla eşsiz bir deneyim sunan lavantalar, Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde üretimi yapılan bir bitki türlerinden. Ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasında yer alan lavanta, çoğunlukla Akdeniz havzasında yetiştirilmekte.

🪻Lavanta bahçelerinin sunduğu görsel şölenin yanı sıra lavantadan sağlık, kozmetik ve aromaterapi gibi çeşitli sektörlerde yararlanılmakta. Haziran-Ağustos ayları arasında ekoturizmin odak noktalarından biri haline gelen ve dünyayı büyüleyici mor tonlarına bürüyen lavantaları yakından keşfedelim!

LAVANTA VE KÜLTÜREL MİRASIMIZIN MERKEZİ: AFŞİN