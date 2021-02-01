Lavanta ve kültürel mirasımızın merkezi: Afşin

📌Çeşitli din ve efsanelerde yer alan Eshab-ı Kehf hadisesi, Kur'an-ı Kerim'de yer alması bakımından ayrıca bir öneme sahiptir.

Farklı dinlerde yer alan bu hadiseyi anlamanın ve doğrusunu öğrenebilmenin en etkili yolu elbette Kur'an-ı Kerim'e bakmaktır. Kehf Suresi'nin 9-26. ayetlerinde hadise şu şekilde yer almaktadır:

📌 Kehf Suresi, 9. ayet: Sen, yoksa Kehf ve Rakim Ehlini Bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın?

📌 Kehf Suresi, 10. ayet: O gençler, mağaraya sığındıkları zaman, demişlerdi ki: "Rabbimiz, Katından bize bir rahmet ver ve işimizden bize doğruyu kolaylaştır (bizi başarılı kıl).

📌 Kehf Suresi, 11. ayet: Böylelikle mağarada yıllar yılı onların kulaklarına vurduk (derin bir uyku verdik).

📌 Kehf Suresi, 12. ayet: Sonra iki gruptan hangisinin kaldıkları süreyi daha iyi hesap ettiğini belirtmek için onları uyandırdık.

📌 Kehf Suresi, 13. ayet: Biz sana onların haberlerini bir gerçek (olay) olarak aktarıyoruz. Gerçekten onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi ve Biz de onların hidayetlerini artırmıştık.