Hz. Hafsa'nın (ranha) hiç kapanmayan penceresi
İslam'ın diğer kıtalarda yayılmaya başlamasıyla beraber devletin merkezi olan Mescid-i Nebevi, Müslümanlara yetmemeye başlamıştı. Bunun üzerine Müminlerin Emiri Hz. Ömer (RA) mescidi genişletmeye karar verdi. Bu çalışmalar esnasında Hz. Hafsa'nın (RANHA) evinin yıkılması gerekiyordu. Lakin müminlerin annesi bir türlü ikna olmamıştı. Mescid-i Nebevi'nin içindeki hiç kapanmayan pencereyi araştırdık.
Giriş Tarihi: 21.02.2024
09:02
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
09:18
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Resulullah (SAV) vefat etmeden önce fetihler yoluyla İslam uzak coğrafyalara yayılmaya başlamıştı. Bunun bir sebebi olarak da farklı kavimlerden insanlar Müslüman oluyordu.
◾ Böylece devletin merkezi olan
Medine'ye gelenlerin sayısı hızla arttı. Allah Resulü'nün (SAV) vefatının ardından ise Müslümanlar Mescid-i Nebevi'ye sığmamaya başladı.
MESCİD-İ NEBEVİ HAKKINDA 20 İLGİNÇ BİLGİ
◾ Hz.
Ebubekir'in (RA) hilafeti sırasında mescide ufak eklemeler yapılsa da bu, olması gerekeni karşılamıyordu. Mescid-i Nebevi'nin büyütülmesi gerekiyordu.
◾ İdari bir merkez olmasının yanında
Müslümanların ibadet için rağbet gösterdiği mescid, artık inananlara yetmiyor, uzak diyarlardan gelen Müslümanlar n amaz kılmak için sıra bekliyorlardı.
◾ Bu duruma karşı kalıcı önlemlerden birini alan
Hz. Ömer (RA) idi. Döneminde İslam Devleti'nin her yerinden Medine'ye gelenlerin artmasıyla mescidi büyütme kararı aldı.
◾ Mescid-i Nebevi'nin n
asıl büyütüleceği, hangi yöne doğru ilerleyeceği tartışma konusuydu. Hz. Ömer (RA) iştişareler yaparak karar verdi.
OSMANLI'NIN EFENDİMİZE HÜRMETİNİ GÖSTEREN MESCİD-İ NEBEVİ TAMİRATI
◾ Mescid-i Nebevi'nin en çok ziyaret edilen yeri
Resulullah (SAV) Efendimizin kabr-i şerifinin olduğu kısımdı. Burası esasen Hz. Aişe'nin (RANHA) hücresiydi.
◾ O zaman
Resulullah (SAV) ve Hz. Ebubekir'in (RA) mezarları buradaydı. İleride onların arasına Hz. Ömer'in (RA) kabri de eklenecekti.
◾ Bu hücrenin hemen yanındaki odacık ise
Resulullah'ın (SAV) hanımlarından Hz. Hafsa'ya (RANHA) aitti. Hz. Hafsa (RANHA) Hz. Ömer'in (RA) kızıydı.
◾ Hz. Ömer (RA) kızına odasının Mescid'e dahil edilme fikrini açtığında Hz. Hafsa (RANHA) buna karşı çıktı.
Çünkü Resulullah'ın (SAV) komşusuydu.
MÜMİNLERİN ANNESİ HZ. HAFSA