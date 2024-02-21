Hz. Hafsa'nın (ranha) hiç kapanmayan penceresi

◾ Resulullah (SAV) vefat etmeden önce fetihler yoluyla İslam uzak coğrafyalara yayılmaya başlamıştı. Bunun bir sebebi olarak da farklı kavimlerden insanlar Müslüman oluyordu.

◾ Böylece devletin merkezi olan Medine'ye gelenlerin sayısı hızla arttı. Allah Resulü'nün (SAV) vefatının ardından ise Müslümanlar Mescid-i Nebevi'ye sığmamaya başladı.

MESCİD-İ NEBEVİ HAKKINDA 20 İLGİNÇ BİLGİ