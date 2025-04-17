İsfahan’daki tarihi Kurtan Kalesi

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🔸 İsfahan, İran'ın kavşak noktalarından biri kabul ediliyor. Bir zamanlar dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan İsfahan, bulvarları, köprüleri, sarayları, camileri ve minareleriyle İslam mimarisini en güzel şekilde yansıtmaktadır.

🔸 Şehir, 1050 ile 1722 seneleri arasında bilhassa Safeviler altında 16. asırda tarihte ikinci kez başkent olduğu dönemde fazlasıyla gelişmiş bir yer haline gelmiştir.