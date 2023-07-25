Tarihin İzinde Bir Orta Çağ Başyapıtı: Estergon Kalesi
Osmanlı Devleti'nin en geniş sınırlarına ulaştığı zamanlarından biri "Kanuni Sultan Süleyman" dönemidir. Sultan Süleyman, adaletle ve hak ile geçerli olan kanunnameleriyle tanınan büyük bir padişahtı. Estergon Kalesi de Kanuni'nin döneminde fethedilen ve artık Müslüman Türklerin kontrolünde olan önemli bir kale haline gelmişti. Bu zafer, Batı'ya korku salmış ve Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü göstermiştir.
Giriş Tarihi: 25.07.2023
09:30
Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedildi
🔸 Osmanlı devlet arşivlerinde "
Ustorgon" , Macarca'da " Esztergom" olarak geçen kent, 13. yüzyılda Moğol saldırıları sonrasında başkentin Budin'e taşınmasıyla siyasi önemini kaybetse de dini merkez olarak varlığını uzun süre korumuştur.
1543 yılında
Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedilen Estergon, Budin'e bağlı bir sancak olarak Osmanlı hakimiyetine girdi. Osmanlı Devleti'nin uzun yıllar hüküm sürdüğü Estergon Kalesi stratejik bir konuma sahipti. Şehri tepeden görmesi, yüksek kale burçları ve Tuna Nehri üzerinde kurulu olması nedeniyle oldukça korunaklı bir yapı olarak avantaj sağlamasıyla bilinir.
Kültürel mirasın toplumsal ve ekonomik etkileri
Macar Krallığı'nın da ilk başkenti
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Macar Kral tacının saklandığı ve taç giyme merasimlerinin yapıldığı yer olması nedeniyle Macarlar için kutsallık kazanmış bir yapıdır. Estergon, aynı zamanda Macar Krallığı'nın da ilk başkenti ve dini merkezi olması sebebiyle de son derece önemlidir.
🔸 Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya yaptığı seferlerde bir üs noktası olarak kullanılan Estergon Kalesi, özellikle Viyana kuşatmalarında önemli bir rol oynar.
*Viyana kuşatmaları: I. ve II. Viyana kuşatması olarak bilinen, Osmanlı Devleti'nin Avusturya üzerine yaptığı kuşatmalardır.
Macar-Osmanlı mücadelesine neden olmuştur
🔸 Osmanlı Devleti, hem askeri sevkiyatları hem de ordunun çeşitli ihtiyaçlarını
Tuna Nehri üzerinden sağlıyordu. Bu yüzden, hem hız hem de güvenlik açısından kritik bir konumda olan Estergon Kalesi, Osmanlı hakimiyetinde olduğu süre boyunca Macar-Osmanlı mücadelesine neden olmuştur.
🔸 Osmanlı hakimiyetinde bulunduğu süre boyunca
Müslüman kimliği olan Estergon'da, cami, hamam ve mahkemelerin inşa edildiği bilinir. 1595 yılında Estergon Kalesi'nin düştüğü Osmanlı kaynaklarında belirtilen kale, 1605 yılında Lala Mehmet Paşa tarafından tekrar alınır.
*Lala Mehmet Paşa: Osmanlı Devleti'nin Yükselme döneminde sadrazamlık yapmıştır.
Osmanlı'dan günümüze gelen kültür mirasları
Osmanlı'da birçok marşa konu olur
🔸 Kanuni Sultan Süleyman döneminin
parlak yıllarına dönüldüğünü hatırlattığı için Estergon'un tekrar alınması çok önemsenir ve Osmanlı'da birçok marşa konu olur.
🔸 Osmanlı, kale zaptedildikten sonra içerisinde bulunan katedrali camiye çevirmiştir. Kalenin ve caminin güveliği, tamiri ve bakımı için 2500 civarından muhafız bırakmıştır.
🔸 Estergon'daki yerleşim yerlerinde 800-850 civarında hanenin bulunduğu bilinmekle beraber büyük çoğunluğunun müslüman nüfustan oluştuğu bilinmektedir. Semtlerin hiçbirinde Macar nüfusuna rastlanmamasının güvenlik sebebiyle olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Osmanlı padişah tuğraları
Öziceli Hacı İbrahim Camii
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1683'te Osmanlı hakimiyetinden kesin olarak çıkan Estergon Kalesi'nden günümüze kadar ulaşan tek Osmanlı mimarisi Öziceli Hacı İbrahim Camii'dir.
🔸 Kare planlı bir mimariye sahip olan cami, kubbesiz ahşap tavanlı bir yapıdır.
🔸 Farklı amaçlarla uzun süre hizmet veren
caminin aslına döndürülmesine 1965'te karar verildi.
Tarihe tanıklık eden Osmanlı eserleri
Macar Türkolog Gero Gyözö
🔸 Camiyi aslına döndürme teşebbüsünden bulunan ilk kişi
Macar Türkolog Gero Gyözö oldu. 1998 yılında harabe haldeyken Macar bir şirket tarafından satın alınan caminin onarılmasına 2006 yılında başlandı. 2007 senesinde Arkeoloji Müzesi tarafından restore edildi. Özgün haline en yakın şekilde onarıldı.
*Macar Türkolog Gero Gyözö:Türkoloji dünyasının en ünlü isimlerinden ve Macar bilim dünyasının en değerli bilim insanlarından biridir.
Mutlaka görülmesi gereken Osmanlı eserleri
🔸 Yaklaşık olarak
yıllık 2 milyon turistin ziyaret ettiği Estergon Kalesi, Orta Avrupa'da önemli bir turistik merkezdir.
🔸 Başkent Budapeşte'ye yaklaşık 60 km uzaklıkta olan kale, haftanın her günü ziyaretçilere açıktır.