Tarihin İzinde Bir Orta Çağ Başyapıtı: Estergon Kalesi

🔸 Macar Kral tacının saklandığı ve taç giyme merasimlerinin yapıldığı yer olması nedeniyle Macarlar için kutsallık kazanmış bir yapıdır. Estergon, aynı zamanda Macar Krallığı'nın da ilk başkenti ve dini merkezi olması sebebiyle de son derece önemlidir.

🔸 Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya yaptığı seferlerde bir üs noktası olarak kullanılan Estergon Kalesi, özellikle Viyana kuşatmalarında önemli bir rol oynar.

*Viyana kuşatmaları: I. ve II. Viyana kuşatması olarak bilinen, Osmanlı Devleti'nin Avusturya üzerine yaptığı kuşatmalardır.