Dünyanın en güzel 7 metro istasyonu

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FORMOSA BOULEVARD METRO İSTASYONU

🔸 Moskova'dan Tayland'a geçiyoruz. Formosa Boulevard Metro İstasyonu, rengarenk görüntüsüyle hiç de metro istasyonuna benzemiyor. Dünyanın en çok yolcu taşıyan bu metro istasyonu, ışıklı bir kubbeye sahip.

🔸 Cam işçiliğinin en güzel örneklerini ise bu metroda görebilirsiniz. 400'de fazla cam panelin bulunduğu bu yer, İtalyan sanatçı Narcissus Quagliata tarafından tasarlanmış, inşası tam dört yıl sürmüş.