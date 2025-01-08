Dünyanın en güzel 7 metro istasyonu
Dünyada her gün binlerce insanın geçiş noktası olarak kullandığı bir ağ sistemi var, metrolar. Belki her gün kullandığımız bu aracı incelemiyor, istasyonda olan hiçbir şey ilgimizi dahi çekmiyor olabilir fakat farklı coğrafyalarda o kadar ilginç metro istasyonları var ki şaşırmamak elde değil. İşte, sizler için dünyanın en güzel ve en dikkat çekici 7 metro istasyonu sizler için araştırdık.
KOMSOMOLSKAYA METRO İSTASYONU
🔸 Moskova, mimarisiyle şehri ziyaret edenlerin hayran kaldığı bir yer. Görkemli mimarisine Komsomolskaya Metro İstasyonu'nu örnek olarak gösterebiliriz. Bu istasyon, Moskova'nın Merkezi İdari Okrugu Krasnoselsky Bölgesi'nde bulunuyor.
🔸 Etikleyici sütun ve iç yapısıyla metro istasyonundan ziyade bir saraya benziyor. Klasisizm Rus barok ekolünün en güzel örneklerinden biri olan bu yer, devasa ve bir o kadar şaşaalı avizeler ile kabartmalı süslemeleri göze çarpıyor.
SANATSAL BİR METRO İSTASYONU
🔸 Moskova'daki Prospekt Mira ve Kurskaya arasında yolculuk yapanlarda adeta bir sanat galerisinde geziyormuş hissi uyandırıyor. 1935 yılından beri hizmet veren gösterişli istasyonda bulunan altın sarısı panolarda Sovyet devriminde yer alan generallerin hikayeleri anlatılmakta.
🔸 Metro istasyonunda yer alan mozaikler sırasıyla; 1242 Aleksandr Nevski Buz Savaşı'ndan sonra, 1380 Kulikova Muharebesi'nden sonra Dmitri Donskoy, Kuzma Minin ve Dmitriy Pozharsky, Sıkıntı Zamanının sonunda, 1799 Alpleri geçtikten sonra Aleksandr Suvorov, 1812 Borodino Savaşı'ndan sonra Mikhail Kutuzov, 1945 Vladimir Lenin'in Kızıl Meydan'da hitabı.
FORMOSA BOULEVARD METRO İSTASYONU
🔸 Moskova'dan Tayland'a geçiyoruz. Formosa Boulevard Metro İstasyonu, rengarenk görüntüsüyle hiç de metro istasyonuna benzemiyor. Dünyanın en çok yolcu taşıyan bu metro istasyonu, ışıklı bir kubbeye sahip.
🔸 Cam işçiliğinin en güzel örneklerini ise bu metroda görebilirsiniz. 400'de fazla cam panelin bulunduğu bu yer, İtalyan sanatçı Narcissus Quagliata tarafından tasarlanmış, inşası tam dört yıl sürmüş.
KUNGSTRÄDGÅRDEN METRO İSTASYONU
🔸 İsveç'te yer alan Kungsträdgården Metro İstasyonu, 1825 yılında çıkan yangında yok olan Makalös Sarayı'na ait kalıntılara ev sahipliği yaptığından ötürü oldukça dikkat çekiyor.
🔸 Metronun mimarisi, duvar ve zemin resimleri yolculara arkeolojik bir mekan algısı uyandırıyor. Burası adını bölgenin kamusal yeşil alanı Kungsträdgården'den alıyor ve "Kral'ın Bahçesi" manasına geliyor.
ARTS ET METİERS İSTASYONU
🔸 Sanat ile bütünleşen bir şehir, Paris. Diğer ülkelerde sanatsal metro istasyonları olur da Paris'te olmaz mı? Arts Et Metiers İstasyonu Fransa'nın göz bebeği. Burası şehrin kendisi gibi çok dikkat çekici bir metro istasyonu.
🔸 1904 senesinde hizmet vermeye başlayan bu metro ağının 1935 yılında açılan istasyonu Arts Et Metiers. Belçikalı çizgi roman sanatçısı François Schuiten'in ve dünyaca ünlü yazar Jules Verne'nin eserlerinin sergilenmesiyle 1994 senesinden bu yana adeta fütüristtik bir müzeye dönüşmüş.