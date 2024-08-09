İran'daki Türkler: Kaşkaylar

🔹 Türkler tarih boyunca dünyanın birçok yerinde yurt kurmuş kadim bir millettir. Bazen devlet olarak bazen de bir başka devletin içinde varlıklarını sürdürmüşler ve daima bağımsızlıkları için mücadele etmişlerdir.

🔹 Bunun en büyük örneği şüphesiz İran sınırları içinde varlıklarını sürdüren Kaşkay Türkleridir. Kaşkaylar, İran himayesinde özlerini koruyabilmiş bir Türk topluluğudur.