İran'daki Türkler: Kaşkaylar
Bugün İran'da yaşayan Türk toplulukları zamanında Kafkasya üzerinden bölgeye gelmiş, kendi gelenek ve göreneklerini büyük bir titizlikle korumuşlardır. İşte, Kaşkay Türkleri de bunlardan yalnızca birine örnektir. Bölgede varlıkları
11. yüzyıla kadar uzanan Kaşkaylar, ne zaman İran topraklarına gelip yurt kurmuşlar? Önce hangi boydan olduklarına ve Fars diyarına nasıl geldiklerine, ardından da tarihi serüvenlerine bir bakalım.
Giriş Tarihi: 10.08.2024
09:33
🔹 Türkler tarih boyunca dünyanın birçok yerinde yurt kurmuş kadim bir millettir. Bazen devlet olarak bazen de bir başka devletin içinde varlıklarını sürdürmüşler ve daima bağımsızlıkları için mücadele etmişlerdir.
🔹 Bunun en büyük örneği şüphesiz
İran sınırları içinde varlıklarını sürdüren ir. Kaşkay Türklerid Kaşkaylar, İran himayesinde özlerini koruyabilmiş bir Türk topluluğudur.
Uzaktaki kardeşlerimiz: Gagavuzlar
🔹 Peki, kim bu
Kaşkaylar, ne zaman İran topraklarına gelip yurt kurmuşlar? O zaman önce hangi boydan olduklarına ve Fars diyarına nasıl geldiklerine, ardından da tarihi serüvenlerine bir bakalım.
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Kaşkayların İran topraklarındaki geçmişi, 11. yüzyıla kadar uzanır. Bilhassa Türklerinden bir araya gelen Kaşkay Türklerinin isimleri hususunda net bir bilgi yoktur. Ancak Oğuz, Uygur ve Kıpçak kelimelerinden türediği kayıtlarda geçmekte. "kaşka, kaş, kay ve kayı"
🔹 Kaşkay Türkleri
İran'daki kırk milyon Türk nüfusunun, dört milyonunu teşkil eder. Kaşkayların birçoğu Kafkasya üzerinden İran'a gitmiş ve orada kendilerine bir yurt kurmuşlardır. Bu yüzden konuşmaları Azerbaycan Türkçesine oldukça yakındır.
🔹 Kaşkayların bir kısmı İran'ın güneyinde
Zagros Dağları eteklerinde, İsfahan, Fars ve Buşehr illerinde yerleşik yaşarlar. Azımsanmayacak bir kısmı ise yaylak ve kışlaklarda göçebe olarak hayatlarını idame ettirir.
Zagros Dağları nerede?
Zagros Dağları, İran ve Irak topraklarında bulunan büyük sıralı bir şekilde konumlanmıştır.
Sibirya'da Türk izleri
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Kaşkay Türkçesi, güneyabatı yani Oğuz Türkçesi grubuna dahildir. İran'da yaklaşık bir milyondan fazla kişi Kaşkay lehçesi konuşmaktadır. Bu lehçe, Oğuz grubunda yer alan ile büyük benzerlikler içerir. Azerbaycan Türkçesi
🔹 Birçoğu göçebe yaşadığından İran'daki diğer Türkler kadar Farsçadan etkilenmemiştir ancak bölgedeki eğitim dilinin
olmasından mütevellit Farsça Kaşkay Türklerinin geneli Farsça konuşurudur.
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Kaşkay Türklerinin bayrağında, Türk bayrağında olduğu gibi ay ve yıldız mevcuttur. Hatta Türk bayrağı mavi bir arka planla Kaşkay Bayrağı olarak tanıtılır.
🔹 Kaşkayların yaşadığı şehirler;
Firuzabad, Şiraz, Kazerun, Nurabad, Abade, Şehreza, Semirom, Geçsaran, olarak isimlendirilmektedir. "Vilayet-i Kaşkayi"
Türklerin tarihi başkenti Ötüken