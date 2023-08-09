Uzaktaki kardeşlerimiz: Gagavuzlar

GAGAVUZLAR TÜRK MÜ?

🔹 Türklerin Ötüken'den başlayan tarihi serüvenleri farklı coğrafyalarda devam eder. Başka toprakları yurt edinmek, başka milletler ile etkişimde bulunmak benliklerini unutturmaz. Aksine Türk örf ve adetlerini yaşatmak için daha büyük gayret içine girerler.

🔹 Oğuz grubuna mensup olan Gök Oğuz Türkleri, bilinen isimleriyle Gagavuz Türkleri de kendi geleneklerini günümüzde dahi yaşatmak için büyük mücadeleler vermiş bir Türk topluluğudur.

Ötüken neresi?

Bazı mekanlar milletler için taşıdıkları önem vesilesiyle öne çıkarlar. Ötüken, Orhun yazıtlarının dikildiği, Türk devletlerinin kurulduğu ve Hunlardan itibaren Türklerin ilk yurdu olarak kabul edilen bir şehirdir. Tarihin bilinen dönemlerinden beri Türklerin kutsal merkezi olan bu topraklar, bolluk ve bereketin sembolüdür.