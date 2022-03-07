Genç yaşta solan çiçek: Fehim-i Kadim

Divan edebiyatının en ilgi çekici şairlerinden olan Fehim-i Kadim, çok genç bir yaşta vefat etmesine rağmen edebiyatımız için önemli bir simadır. Henüz on sekiz yaşında şiirlerini bir divanda toplayan Fehim, çocukluk yaşlarından itibaren şiir ile ilgilenmesi sebebiyle "edebiyatımızın harika çocuğu" olarak anılır. Şiirlerinde aşk, gurbet ve güzellik temaları öne çıkan şair, gurbetten çok sevdiği İstanbul'a dönerken yolda, henüz yirmi yaşında iken vefat eder.