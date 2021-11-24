Necâtî Bey Divanından alıntılar

Divan şiirinin kurucusu olarak gösteren üç şairden biri olan Necati Bey, şiirleri ile yüzyıllardır okunmaya devam ediyor. Döneminde devlet erkanından ihsan ve izzet gören Necati Bey, şiirlerinde sade bir dil ve aşılmaz bir üslup benimsemişti. Şair tezkirelerde bolca övülen Necati Bey'in dillere pelesenk olan şiirlerini sizler için derledik. Necati Bey kimdir? Necati Bey eserleri, Necati Bey şiirleri, Necati Bey eserleri, Necati Bey divanı, Necati Bey alıntılar…