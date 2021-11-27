Hayali Bey Divanından alıntılar

"Cihân-ârâ cihân içindedir arayı bilmezler

O mâhiler ki deryâ içre deryâyı bilmezler"

Hayâlî

Günümüz Türkçesiyle

Dünyayı süsleyen dünyanın içindedir onu aramayı bilmezler

Balıklar ki deniz içinde denizi bilmezler

Divan edebiyatından beyitler ve anlamları

📌 Son yılları

◾ Hayatının son yıllarına dair fazla bilgi bulunmayan Hayâlî Bey Edirne'de öldü.

◾ Kabri, Uzunkaldırım Mezarlığı'na karşı dedelerinden kalma Vize Çelebi Mescidi avlusu önünde, kendi yaptırdığı Lüleli Çeşme'nin sol tarafında pencere yanında bulunmaktadır (Hayâlî Bey Dîvânı, nâşirin girişi, s. XI).

◾ Hakkında düşürülen vefat tarihlerinden en güzeli Arşî'nin: "Sözü dilde, hayâli gözde kaldı" mısraıdır.

◾ Tezkiresinde Hayâlî'nin güzel bir ruh tahlilini yapan Âşık Çelebi'nin ifadesine göre şair yaratılış olarak dünya malına, giyim kuşama değer vermeyen, gördüğü iltifatlara ve itibara rağmen kibirlenmeyen bir kişiydi.

◾ Hoşgörülü ve dost canlısı olup kendisine hiciv yazılmadıkça başkalarını hicvetmezdi.