Bir Ahlak Mütefekkiri Nurettin Topçu

2 /10 Bir gençlik fedaisi













◾ Çok yönlü bir düşünce insanı, samimi bir derviş, kalbi Türkiye aşkıyla atan bir öğretmen, yazı aleminin büyük üstadı olan Topçu nihayetinde bir gençlik ideali için çalışmıştı.

◾ Mehmet Akif'in "Asım'ın Nesli" dediği kuşağının özlemini duyması gibi Topçu'da her öğrencisini özlemi duyulan gençlik üzere yetiştirme gayreti içinde olmuştu.