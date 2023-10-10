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Bir Ahlak Mütefekkiri Nurettin Topçu

Yayınlanma Tarihi: Temmuz 10, 2024 14:26 Güncelleme Tarihi: Nisan 07, 2025 13:18

Kaleme aldığı eserleri, insanların konforunu kaçıran düşünceleri, hayatı boyunca gösterdiği mücadelesi, etrafında halka halka büyüyen öğrencileri ile tanınan Nurettin Topçu medeniyetimizin yetiştirdiği en önemli fikir insanlarından birisiydi. Lise yıllarından itibaren başlayan yazı tecrübesi ile çağdaşlarından farklı bir çizgide olan Topçu, Anadolu merkezli bir fikir dünyası inşa etmişti. Vefatının 49. yılında Nurettin Topçu düşüncesine odaklanıyoruz.

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Ev, okul ve kütüphane
Ev, okul ve kütüphane

20. yüzyıl düşünce dünyasının en önemli isimlerinden Nurettin Topçu, üniversite ve yüksek tahsilini devlet bursu ile Fransa'da tamamlamıştı. O, belli bir çerçeve dışına çıkmamış, öğrencilik hayatına tam anlamıyla riayet etmişti.

◾ Öyle ki Nurettin Topçu'nun üniversite yılları süresince toplamda altı sene bulunduğu Fransa'da günleri ev, okul ve kütüphane üçgeninde geçmişti. Bu çabalar, İsyan Ahlakı gibi hacimli bir eseri meydana getirecekti.

NURETTİN TOPÇU'DAN ALTI ÇİZİLİ 20 CÜMLE

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Bir gençlik fedaisi
Bir gençlik fedaisi

◾ Çok yönlü bir düşünce insanı, samimi bir derviş, kalbi Türkiye aşkıyla atan bir öğretmen, yazı aleminin büyük üstadı olan Topçu nihayetinde bir gençlik ideali için çalışmıştı.

◾ Mehmet Akif'in "Asım'ın Nesli" dediği kuşağının özlemini duyması gibi Topçu'da her öğrencisini özlemi duyulan gençlik üzere yetiştirme gayreti içinde olmuştu.

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İlk metinler
İlk metinler

Fransa'nın ülkemizdeki eğitimi dikkate almamasından dolayı Bordeaux Lisesi'ne bir süre devam eden Topçu, ilk denemelerini bu yıllarda (1928 - 1929) kaleme aldı.

◾ Bu yıllarda yazılarının yayınlanmasının ardından Fransız Filozof Maurice Blondel ile yakın ilişkiler kuran Topçu bir müddet Blondel ile mektuplaştı.

Maurice Blondel kimdir?

1861 - 1949 yılları arasında yaşayan Blondel meşhur eseri Eylem ile tanınan bir düşünürdü.

HAREKET FELSEFESİNİ ANADOLU'YLA BULUŞTURAN MÜTEFEKKİR

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Bir ayak daima Anadolu'da
Bir ayak daima Anadolu’da

◾ "Anadoluculuk" olarak anılan mefhumun gür sesi olan Nurettin Topçu, kadim İslam kültür ve medeniyetinin modernizm karşısında aldığı tavırları daima merkezinde tuttu.

◾ Yazın hayatı boyunca sürekli bir fikir kavgası veren Topçu'nun pek bilinmeyen bir özelliği de Nizam Ahmed müstearıyla şiirler kaleme almasıydı.

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Çifte standarda maruz kaldı
Çifte standarda maruz kaldı

◾ Döneminde sosyal bilimlerin merkezi olarak kabul edilen Sorbonne Üniversitesi'nde doktora derecesini alan ilk Türk olan Topçu, maalesef ülkemizde akademik camiaya kabul edilmemişti.

◾ Akademik denkliğinin sayılmamasının ardından çeşitli okullarda felsefe grubu dersleri veren Topçu ülkemizdeki felsefe ekollerini de derinden etkilemeyi başarmış müstesna biri isimdi.

NESİLLERİN HOCASI NURETTİN TOPÇU

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