Bir Ahlak Mütefekkiri Nurettin Topçu
Kaleme aldığı eserleri, insanların konforunu kaçıran düşünceleri, hayatı boyunca gösterdiği mücadelesi, etrafında halka halka büyüyen öğrencileri ile tanınan Nurettin Topçu medeniyetimizin yetiştirdiği en önemli fikir insanlarından birisiydi. Lise yıllarından itibaren başlayan yazı tecrübesi ile çağdaşlarından farklı bir çizgide olan Topçu, Anadolu merkezli bir fikir dünyası inşa etmişti. Vefatının 49. yılında Nurettin Topçu düşüncesine odaklanıyoruz.
◾ 20. yüzyıl düşünce dünyasının en önemli isimlerinden Nurettin Topçu, üniversite ve yüksek tahsilini devlet bursu ile Fransa'da tamamlamıştı. O, belli bir çerçeve dışına çıkmamış, öğrencilik hayatına tam anlamıyla riayet etmişti.
◾ Öyle ki Nurettin Topçu'nun üniversite yılları süresince toplamda altı sene bulunduğu Fransa'da günleri ev, okul ve kütüphane üçgeninde geçmişti. Bu çabalar, İsyan Ahlakı gibi hacimli bir eseri meydana getirecekti.
◾ Çok yönlü bir düşünce insanı, samimi bir derviş, kalbi Türkiye aşkıyla atan bir öğretmen, yazı aleminin büyük üstadı olan Topçu nihayetinde bir gençlik ideali için çalışmıştı.
◾ Mehmet Akif'in "Asım'ın Nesli" dediği kuşağının özlemini duyması gibi Topçu'da her öğrencisini özlemi duyulan gençlik üzere yetiştirme gayreti içinde olmuştu.
◾ Fransa'nın ülkemizdeki eğitimi dikkate almamasından dolayı Bordeaux Lisesi'ne bir süre devam eden Topçu, ilk denemelerini bu yıllarda (1928 - 1929) kaleme aldı.
◾ Bu yıllarda yazılarının yayınlanmasının ardından Fransız Filozof Maurice Blondel ile yakın ilişkiler kuran Topçu bir müddet Blondel ile mektuplaştı.
Maurice Blondel kimdir?
1861 - 1949 yılları arasında yaşayan Blondel meşhur eseri Eylem ile tanınan bir düşünürdü.
◾ "Anadoluculuk" olarak anılan mefhumun gür sesi olan Nurettin Topçu, kadim İslam kültür ve medeniyetinin modernizm karşısında aldığı tavırları daima merkezinde tuttu.
◾ Yazın hayatı boyunca sürekli bir fikir kavgası veren Topçu'nun pek bilinmeyen bir özelliği de Nizam Ahmed müstearıyla şiirler kaleme almasıydı.
◾ Döneminde sosyal bilimlerin merkezi olarak kabul edilen Sorbonne Üniversitesi'nde doktora derecesini alan ilk Türk olan Topçu, maalesef ülkemizde akademik camiaya kabul edilmemişti.
◾ Akademik denkliğinin sayılmamasının ardından çeşitli okullarda felsefe grubu dersleri veren Topçu ülkemizdeki felsefe ekollerini de derinden etkilemeyi başarmış müstesna biri isimdi.