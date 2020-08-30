Kahraman Anadolu kadınlarının destansı mücadelesi
Anadolu'nun kahraman kadınlarının kimi oğluyla omuz omuza savaştı kimi akıllı hamlelerle düşmanı pusuya düşürdü. Onlar üstün bir fedakarlık örneği sergileyerek adlarını tarihe altın harflerle yazdırdı. Anadolu kadının, bugün düşmandan temizlenmiş her karış toprakta emeği, kanı ve gözyaşı bulunur. Kılavuz Hatice, Gönenli Makbule, Tayyar Rahmiye, Binbaşı Ayşe ve daha adını bilemediğimiz binlerce kahramanımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.
Giriş Tarihi: 30.08.2020
14:41
📌 Anadolu halkı, kadını erkeği, yaşlısı ve genciyle ülkemizi işgale gelen düşman birliklerine karşı savaştı. Bu ezelden beri hür yaşayan Türklerin mücadelesiydi.
📌 Bu destansı mücadelede, Anadolu'nun kahraman ve fedakar kadınları ülkenin işgalden kurtuluşu için bizzat ön cephede savaşa katıldı.
📌 Dünyanın en modern, en güçlü silahlarına karşı tereddüt etmeyerek canından, malından ve evladından vazgeçti. Kendisi aç olsa bile orduya erzak gönderdi ve yurdun her köşesinde kurtuluş hareketine katıldı.
📌 Anadolu kadınının mücadelesi yalnızca cephe mücadelesi ile sınırlı kalmadı. Cephe gerisinde de yaralıların bakımını yapmak, cepheye cephane taşımak, cephane imalathanelerinde çalışmak, askerler için dikimhanelerde giyecek dikmek, ordu için yiyecek, giyecek ve para toplamak, işgalleri protesto etmek için mitinglere katılmak, protesto telgrafları çekmek ve cemiyetler etrafında örgütlenmek şeklinde düşmana karşı vatanını koruma şeklinde gerçekleştirdi.
📌 Kimi oğluyla omuz omuza savaştı kimi akıllı hamlelerle düşmanı pusuya düşürdü. Onlar üstün bir kahramanlık örneği sergileyerek adlarını tarihe altın harflerle yazdırdı. Anadolu kadının, bugün düşmandan temizlenmiş her karış toprakta emeği, kanı ve gözyaşı bulunuyor. İşte bu aziz kahramanlarımızdan bazıları...
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Adanalı Rahmiye Hanım, 1920 yılında Türkler ile Fransızlar arasında yapılan Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Savaşın ilk zamanlarındaki görevleri; keşif ve cephe gerisinde kundakçılık yapmaktı. Bu vazifeleri birçok fedakarlıkla yerine getirdi. gerçekleştirdi. Güney cephesinin 9'uncu tümeninde gönüllü olarak müfreze komutanlığını yaptı.
📌 1920'de Fransızlara karşı harekete geçildiği sırada askerlerde bir duraksama yaşanınca, "
diyerek askerlerin toparlanmasını sağladı. Aynı muharebede ateş hattında kalan Ben kadın olduğum halde ayakta duruyorum da, siz erkek olarak yerlerde sürünmekten utanmıyor musunuz?" iki arkadaşını korumak için ileriye atıldığında şehit oldu.
📌 Adana Pozantı'da Fransızlara karşı verilen mücadelede yer alan
Kılavuz Hatice, burada milis kuvvetlerine katıldı. 8 Mayıs 1920'de milli kuvvetler Pozantı'ya taarruzu başladığında , Fransızlara kılavuzluk yaparak akıllı bir hamle ile yanlış yolu gösterdi. Böylece düşman birliğini Türklerin ateş hattına soktu. Hatice kimse fark etmeden Türk birliğine geçti. Karboğazı'nda sıkışan Fransız askerleri esir edildi.
📌 Makbule Hanım daha bir yıllık evli iken eşinin yanında Milli Mücadele'ye katıldı. Kocası ile çete kurarak dağlara çıktı ve Yunan kuvvetleriyle savaştı. Yunanlar Sakarya Muharebesi'ni kaybederek Afyon mevzilerine çekildiklerinde, bir taraftan da Halil Efe'nin Gördes-Sındırgı-Akhisar bölgesinde faaliyet gösteren çetesinin saldırıları ile karşılaşıyorlardı.
17 Mart 1922'de Kocayayla'da bir çatışmada Makbule, geri çekilen çete arkadaşlarına cesaret verici bir konuşma yaptı ve ardından düşmana saldırdı.
Başından aldığı kurşunla şehit düştü. Fakat silah arkadaşları düşmanı yendi.