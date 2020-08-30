Kahraman Anadolu kadınlarının destansı mücadelesi

📌 Anadolu halkı, kadını erkeği, yaşlısı ve genciyle ülkemizi işgale gelen düşman birliklerine karşı savaştı. Bu ezelden beri hür yaşayan Türklerin mücadelesiydi.

📌 Bu destansı mücadelede, Anadolu'nun kahraman ve fedakar kadınları ülkenin işgalden kurtuluşu için bizzat ön cephede savaşa katıldı.

📌 Dünyanın en modern, en güçlü silahlarına karşı tereddüt etmeyerek canından, malından ve evladından vazgeçti. Kendisi aç olsa bile orduya erzak gönderdi ve yurdun her köşesinde kurtuluş hareketine katıldı.