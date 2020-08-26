Büyük Taarruz’un tarihi fotoğrafları
Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlandırdığı Büyük Taarruz, önemli kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. Şanlı ordumuz, işgal güçlerini yurttan kovmak için bağımsızlık ateşini Büyük Taarruz'u başlatarak yaktı. Dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanının arşivlik fotoğraflarını derledik.
Giriş Tarihi: 26.08.2020
13:56
Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
14:54
📌 Şanlı ordumuzun,
26 Ağustos'ta başlatıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti.
➡1919 yılında Birinci Dünya Savaşı sonrası İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerine dayanarak türlü bahanelerle Anadolu'yu işgale başladı, ordusunun cephanesi elinden alınan Türk milleti, zor durumda bırakılmaya çalışıldı.
Dünya'nın en kanlı savaşı: I. Dünya Savaşı
📌 İtilaf donanması İstanbul'a, Fransızlar Adana'ya, İngilizler Urfa, Maraş, Samsun ve Merzifon'a, İtalyanlar, Antalya ve Anadolu'nun güneybatısına yerleşti.
➡Yunan Ordusu ise
15 Mayıs 1919'da İtilaf Devletlerinin izniyle İzmir'e çıkarma yaptı.
📌 Buna karşı Türk milleti, tarih boyunca gösterdiği ''millet olma bilinci'' içerisinde işgallere karşı Kuvayımilliye hareketini başlattı.
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Milletin önünde iki seçenek vardı; ya işgal güçlerine teslim olunacak ya da yıkılan yakılan bir ülke, yılmaz evlatlarının azmiyle yeniden ayağa kalkacak ve küllerinden doğacaktı.
Milli Mücadelede halkın yazdığı destan: Kuvâyi Milliye
📌 TBMM'nin açılması üzerine işgal güçleri tüm baskıcı politikalarını daha da yoğunlaştırdı.
Özellikle Batı Cephesi'nde hareketlilik başladı.
➡1921'de Polatlı'ya kadar gelen Yunan ordusunu püskürtmek, daha birkaç yıl önce tarih literatürüne
''Çanakkale geçilmez'' sözünü altın harflerle yazdıran vatan evlatlarına düştü.
📌 Sakarya'da
22 gün 22 gece süren kanlı çarpışmaların ardından durdurulan düşman ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz Harekatı başlatıldı.
Türk milletinin ölüm kalım savaşı "Sakarya Zaferi"