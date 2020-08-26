Büyük Taarruz’un tarihi fotoğrafları

📌 Buna karşı Türk milleti, tarih boyunca gösterdiği ''millet olma bilinci'' içerisinde işgallere karşı Kuvayımilliye hareketini başlattı.

➡Milletin önünde iki seçenek vardı; ya işgal güçlerine teslim olunacak ya da yıkılan yakılan bir ülke, yılmaz evlatlarının azmiyle yeniden ayağa kalkacak ve küllerinden doğacaktı.

Milli Mücadelede halkın yazdığı destan: Kuvâyi Milliye