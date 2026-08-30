30 Ağustos Zafer Bayramı'nın dönüm noktaları

4 /10 Anadolu maddi yokluklarla mücadele etti















➡ Büyük Taarruz, hiç olmayan maddi güçle yola çıkıp buna manevi gücü de ekleyerek kazanılmış çok önemli bir zaferdir.

➡ Türk bağımsızlık savaşının son hamlesi olan Büyük Taarruz'un gerçekleştiği günlerde Anadolu sadece maddi yokluklarla değil, aynı zamanda insan yokluğuyla da mücadele etti.

Türk tarihindeki en önemli başarılar Ağustos ayında alındı. 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı, 30 Ağustos Zaferi'yle de Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğu tescillendi.