30 Ağustos Zafer Bayramı'nın dönüm noktaları
30 Ağustos, tarihte kazanılmış en kıymetli zaferlerimizden biridir. Türk ordusu, dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdı. 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı, 30 Ağustos Zaferi'yle de bir Türk yurdu olduğu tescillendi. Peygamber Efendimize (SAV) komşu olan yiğitlerimize, vatanı için gözünü kırpmadan şehadete koşan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz.
➡ Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasının ardından Yunan Orduları İzmir'e kadar takip edildi ve 9 Eylül 1922'de Türk toprakları Yunan işgalinden kurtarıldı.
➡ İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşti ancak 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder.
➡ İlk kez 1924 yılında Afyon'da ''Başkumandan Zaferi'' adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Ülke genelinde 1926'dan itibaren Zafer Bayramı adıyla kutlanmaya başlandı.
➡ Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da bilinen Büyük Taarruz, Sakarya Savaşı'ndan sonra Türk ordusunun işgalci güçlere kesin darbeyi vurmak için hazırlıkları 1 yıl süren harekât sonrasında kazanılan zaferdir. 26 Ağustos 1922'de başlamış, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da zaferle sonuçlanmıştır.
TÜRK MİLLETİNİN ÖLÜM KALIM SAVAŞI "SAKARYA ZAFERİ"
➡ Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun işgalci kuvvetlere kesin ve son hamleyi gerçekleştirmek ve düşman birliklerini Anadolu'dan atmak için planlanmış gizli bir harekattı.
➡ Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20 Temmuz 1922'deki oturumunda taarruz kararı Haziran ayında alındı ve hazırlıkları gizli olarak yürütüldü. Büyük Taarruz, Ağustos'un 26'sını 27'sine bağlayan gece Afyon'da başladı.
➡ Aslıhan civarında kuşatılan düşman birliklerinin, Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde imha edilmesi ile Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı.
➡ Büyük Taarruz, hiç olmayan maddi güçle yola çıkıp buna manevi gücü de ekleyerek kazanılmış çok önemli bir zaferdir.
➡ Türk bağımsızlık savaşının son hamlesi olan Büyük Taarruz'un gerçekleştiği günlerde Anadolu sadece maddi yokluklarla değil, aynı zamanda insan yokluğuyla da mücadele etti.
Türk tarihindeki en önemli başarılar Ağustos ayında alındı. 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı, 30 Ağustos Zaferi'yle de Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğu tescillendi.
➡ Türk milleti, tarih boyunca gösterdiği ''millet olma bilinci'' içerisinde işgallere karşı Kuvayı Millîye hareketini başlattı. İki seçenek vardı; ya işgal güçlerine teslim olunacak ya da yıkılan yakılan bir ülke, yılmaz evlatlarının azmiyle yeniden ayağa kalkacak ve küllerinden doğacaktı.
➡ 1920'de TBMM'nin açılması üzerine işgal güçleri tüm baskıcı politikalarını üzerimizde yoğunlaştırdı, özellikle Batı Cephesi'nde hareketlilik başladı.