30 Ağustos Zafer Bayramı'nın dönüm noktaları

➡Büyük taarruz, hiç olmayan maddi güçle yola çıkıp buna manevi gücü de ekleyerek kazanılmış çok önemli bir zaferdir.

➡Türk bağımsızlık savaşının son hamlesi olan Büyük Taarruz'un gerçekleştiği günlerde Anadolu sadece maddi yokluklarla değil, aynı zamanda insan yokluğuyla da mücadele etti.