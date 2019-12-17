Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Galeri
  • Tarih
  • İstanbul’un işgal yıllarında İngiliz subayın çektiği fotoğraflar 📷

İstanbul’un işgal yıllarında İngiliz subayın çektiği fotoğraflar 📷

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından İstanbul, iki defa İtilaf Devletleri tarafından işgal edildi. Osmanlı Devleti'ne asırlar boyu başkentlik yapan İstanbul'a yönelik bu girişimler, Devlet-i Aliyye'yi bir an evvel barış masasına oturmaya zorlamak amacını taşıyordu. Şehre önce hava saldırısı yapan İtilaf Devletleri, daha sonra gemilerle çıkartma yaptılar. Çoğu İngiliz 3 bin 626 askerin karaya çıktığı bu işgalde bir İngiliz subay, o dönemin İstanbul'unu fotoğrafladı. İngiliz subayın objektifinden fotoğraflarla İstanbul'un işgal yılları…

Giriş Tarihi: 17.12.2019 16:36 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 13:55
  • 1
  • 42

İstanbul'un işgali, Osmanlı İmparatorluğu ve İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile Birinci Dünya Savaşı'nın bu ülkeler arasında sona erdiğinin ilan edilmesinin ardından gerçekleşti.

  • 2
  • 42

Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul, önce 13 Kasım 1918 sonra 16 Mart 1920'de olmak üzere iki defa işgal edildi.

  • 3
  • 42

İlk işgalde İstanbul'un önemli ve stratejik noktaları kontrol altına alınmış ancak idareye el konulmamıştı; ikinci işgal ile idareye el konuldu.

  • 4
  • 42

İşgal, İtilaf Devletlerine ait birliklerin 4 Ekim 1923'te şehri terk etmesinden sonra, Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu'nun 6 Ekim 1923'te tören eşliğinde şehre girmesiyle sona erdi.

  • 5
  • 42

İstanbul, Birinci Dünya Savaşı yıllarında İtilaf Devletleri'nin askeri hedefi olmuştu. Türk ordularının Suriye cephesinden çekildiği sırada başkenti vurup psikolojik baskı uygulamak isteyen İtilaf Devletleri, İstanbul'a hava saldırıları gerçekleştirdi.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN