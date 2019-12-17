İstanbul’un işgal yıllarında İngiliz subayın çektiği fotoğraflar 📷

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından İstanbul, iki defa İtilaf Devletleri tarafından işgal edildi. Osmanlı Devleti'ne asırlar boyu başkentlik yapan İstanbul'a yönelik bu girişimler, Devlet-i Aliyye'yi bir an evvel barış masasına oturmaya zorlamak amacını taşıyordu. Şehre önce hava saldırısı yapan İtilaf Devletleri, daha sonra gemilerle çıkartma yaptılar. Çoğu İngiliz 3 bin 626 askerin karaya çıktığı bu işgalde bir İngiliz subay, o dönemin İstanbul'unu fotoğrafladı. İngiliz subayın objektifinden fotoğraflarla İstanbul'un işgal yılları…