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Ahmed Amiş Efendi'nin nasihatleri

Yayınlanma Tarihi: 17.07.2026 09:32

Tırnova doğumlu Ahmed Amiş Efendi, ömrünün son döneminde Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesinin türbedarlığı görevini ifa ettiği için "Fatih Türbedarı" olarak tanınmıştı. Ömer Halveti'nin yanında yetişen Ahmed Amiş Efendi, ilk dünya savaşı olarak da anılan Kırım Harbi'nde tabur imamı olarak görev yapmıştı. Bursalı Mehmed Tahir, Babanzade Ahmed Naim, Ahmet Avni Konuk, İsmail Fenni Ertuğrul, Abdülaziz Mecdi Tolun gibi önemli isimlerin üstadı olan Ahmed Amiş Efendi 1920 yılında 113 yaşında iken vefat etmiş ve Fatih Camii haziresine defnedilmişti. Ahmed Amiş Efendi'nin nasihatlerini araştırdık.

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Aşk gönlü istila edince nefis ölür.

Ahmed Amiş Efendi

İBN ATAULLAH EL İSKENDERİ'NİN DÜŞÜNDÜREN SÖZLERİ

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Osmanlı'dan özünü, ariften gözünü, evliyaullahtan özünü saklayamazsın.

Ahmed Amiş Efendi

CÜNEYDİ BAĞDADİ'NİN SÖZLERİ VE TAVSİYELERİ

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Yemeği ağzımıza koyarken "sabret, seni makam-ı insana getireceğim" deyiniz, lokmayı ağzınıza koyunuz.

Ahmed Amiş Efendi

KABUL OLAN DÖRT PEYGAMBER DUASI

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Kimseye "nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun" diye sormak caiz değildir, eğer sana birisi sorarsa "şuradan geliyorum, buraya gidiyorum" daha doğrusu, "minhü ileyhi" "O'ndan O'na" dersin.

Ahmed Amiş Efendi

ÇAĞIMIZDA MÜSLÜMANIN SAHİP OLMASI GEREKEN TEMEL ERDEM

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Dersi hazırlayıp derse girmeyin. Dershaneye girerken siz kalben talebeye biat edin. Onlar kendilerine lazım olan şeyi söylerler.

Ahmed Amiş Efendi

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