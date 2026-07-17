Ahmed Amiş Efendi’nin nasihatleri

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Kimseye "nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun" diye sormak caiz değildir, eğer sana birisi sorarsa "şuradan geliyorum, buraya gidiyorum" daha doğrusu, "minhü ileyhi" "O'ndan O'na" dersin.

Ahmed Amiş Efendi

ÇAĞIMIZDA MÜSLÜMANIN SAHİP OLMASI GEREKEN TEMEL ERDEM