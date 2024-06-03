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İbn Ataullah el İskenderi'nin düşündüren sözleri

Gönül coğrafyamızın en önemli parçalarından olan Kuzey Afrika; asırlar boyunca Akdeniz'de insanlığın numunesi, ilmin merkezi, Kur'an-ı Kerim tilavetinin sadası olmuştur. Burada yetişen alimler ümmete büyük hizmetler etmişlerdir. Hikemü'l Ataiyye eseriyle tüm Müslümanlar tarafından tanınan İbn Ataullah el İskenderi, Kuzey Afrika'nın yetiştirdiği en mühim alimlerden birisidir. Sizler için İbn Ataullah el İskenderi'nin düşündüren sözlerini araştırdık.

Giriş Tarihi: 03.06.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 14:52
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"İhtiyacını Allah'tan başkasına arz etme. İhtiyacı yaratan ve çözen oyken kendi ihtiyacını çözemeyene nasıl ihtiyacını götürürsün? Eğer onun gücü olmuş olsaydı kendi ihtiyacını giderirdi."

İbn Ataullah el İskenderi

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"Allah ne zaman seni yarattıklarından uzaklaştırıyorsa, bil ki sana bir ünsiyet kapısı açmak istiyordur. Ne zaman dilini duaya sevk ediyorsa, bil ki sana bir şeyler vermek istiyordur."

İbn Ataullah el İskenderi

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"Sözü ve hareketi, Allah Teâlâ'yı ve ahireti hatırlatmayan kimseyle dost olmayın."

İbn Ataullah el İskenderi

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"Allah'a yemin ederim ki, senin asıl ömrün; doğduğun günden beri olan süre değil; bilakis Allah'ı tanıyıp bildiğin günden beri geçen süredir."

İbn Ataullah el İskenderi

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"Allah yarattığı bir şeyle seni ürkütüyorsa bil ki sıcak dostluğundan sana bir kapı açmak istiyordur."

İbn Ataullah el İskenderi

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