İbn Ataullah el İskenderi'nin düşündüren sözleri

Gönül coğrafyamızın en önemli parçalarından olan Kuzey Afrika; asırlar boyunca Akdeniz'de insanlığın numunesi, ilmin merkezi, Kur'an-ı Kerim tilavetinin sadası olmuştur. Burada yetişen alimler ümmete büyük hizmetler etmişlerdir. Hikemü'l Ataiyye eseriyle tüm Müslümanlar tarafından tanınan İbn Ataullah el İskenderi, Kuzey Afrika'nın yetiştirdiği en mühim alimlerden birisidir. Sizler için İbn Ataullah el İskenderi'nin düşündüren sözlerini araştırdık.
Giriş Tarihi: 03.06.2024
14:22
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
14:52