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Geleceğe cüret et!

Yayınlanma Tarihi: 30.08.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 12:10

Tarihimizde Anadolu yürüyüşünün başladığı andan geleceğe, yeni bir çağ açma zamanı... Çağı değiştirmek isteyen Türk ulusu, dünyanın yeni düzeninde yerini almak üzere. A Haber'in "Geleceğe cüret et" isimli yeni klibinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Davamızı 2023, 2053, 2071'e taşıyacağız. Yemin olsun yolumuzdan dönmeyiz." sözlerine yer verildi.

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Geleceğe cüret et!

Geleceğe cüret et!

Tarihimizde Anadolu yürüyüşünün başladığı andan geleceğe, yeni bir çağ açma zamanı... Çağı...

  • Ağustos 30, 2020
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