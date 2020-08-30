Geleceğe cüret et!
Tarihimizde Anadolu yürüyüşünün başladığı andan geleceğe, yeni bir çağ açma zamanı... Çağı...
Tarihimizde Anadolu yürüyüşünün başladığı andan geleceğe, yeni bir çağ açma zamanı... Çağı değiştirmek isteyen Türk ulusu, dünyanın yeni düzeninde yerini almak üzere. A Haber'in "Geleceğe cüret et" isimli yeni klibinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Davamızı 2023, 2053, 2071'e taşıyacağız. Yemin olsun yolumuzdan dönmeyiz." sözlerine yer verildi.
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