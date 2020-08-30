Tarihimizde Anadolu yürüyüşünün başladığı andan geleceğe, yeni bir çağ açma zamanı... Çağı değiştirmek isteyen Türk ulusu, dünyanın yeni düzeninde yerini almak üzere. A Haber'in "Geleceğe cüret et" isimli yeni klibinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Davamızı 2023, 2053, 2071'e taşıyacağız. Yemin olsun yolumuzdan dönmeyiz." sözlerine yer verildi.

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