Dijital medyaya yeni bir soluk getiren mecralar: Fikriyat.com ve Vav Radyo

Turkuvaz Medya'nın fikir, edebiyat, tarih ve kültür durakları TV ve gazetelerde olduğu gibi radyo ve dijital ortamlarda da hizmet vermeye devam ediyor. İslam düşünce ve hayatına dair referans içerikleri, Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan; tarih, kültür ve edebiyat alanında etkili dijital mecra Fikriyat.com ve önemli konukları ile dini konuların etkili dijital merkezi olan Vav Radyo'yu tüm sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz.

FİKİR DÜNYANIZA "ÖZGÜN İÇERİKLER ÜRETEN" MECRA: FİKRİYAT.COM

Türkiye'nin en önemli otoritesi olan yazarları, İslam düşünce ve hayatına dair referans içerikleri, Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan Fikriyat.com, sosyal medyada da sizlerle.

Yayın hayatına Mayıs 2017'de başlayan Fikriyat.com, fikir, düşünce, kültür sanat, edebiyat, akademi, sinema, ilahiyat, gündem, İslam gibi farklı kategorileriyle dijital medyaya yeni bir soluk getiren internet sitesidir.

İslam'a dair hayata dokunan en doğru ve güvenilir ilmihal bilgileri, fikir hayatına yön veren yazı, özel dosya ve videolarıyla dijital medyada ayrıcalıklı bir yer edinen fikir ve düşüncenin referans sitesi Fikriyat.com, Osmanlıca dersleri gibi medeniyetimize dair eğitici ve öğretici yayınlarıyla, okurlarına zenginlik katan ayrıcalıklar sunuyor.

Fikriyat.com'un dijital yenilikleri içerisinde daha birçok içeriği de severek takip edebilirsiniz. Hem geçmişe hem de geleceğe dair bilgilerin kaynağı Kur'an'ı Kerim'den istifade edebilir; podcast kayıtlarıyla İslam'dan fıkha, edebiyata, tarihe dair bilgiler içeren programları dinleyebilir ve güncel olayların tarihte yer alan örnekleriyle, edebiyattan sanata dair birçok içeriği de takip edebilirsiniz.

Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

TWITTER: https://twitter.com/fikriyatcom

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/fikriyat/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/fikriyat/

YOUTUBE: Fikriyat TV

FİKRİYAT.COM PODCAST'LER: https://www.fikriyat.com/podcast

Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

24 SAAT KUR'AN-I KERİM DİNLEMENİN ADRESİ: VAV RADYO

Fikir dünyanızı genişletmek, yeni bilgiler edinmek, 24 saat Kur'an-ı Kerim, Hadis-i Şerif ve dua dinlemek istiyorsanız Vav Radyo size yeter...

Türkiye'nin alanında otorite isimleri, bilgi, birikim, yetenek ve sesiyle gönüllerde taht kuran şahsiyetleri, İslam düşünce ve hayatına dair içerikleri ile 24 saat Kur'an-ı Kerim dinleme fırsatı sunan Vav Radyo'da, günün her saatinde ruhunuza ve kültür dünyanıza hitap eden programlar bulabilirsiniz.

Vav Radyo'yu aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

TWITTER: https://twitter.com/vavradyo

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/vavradyo

FACEBOOK: https://www.facebook.com/vavradyoturkuvaz/

YOUTUBE: Vav Radyo