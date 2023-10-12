Yapay Zeka'nın yapamadığı

🔹 Son beş yılı baz aldığımızda medya, dijital medya üzerinde en çok konuşulan ve hakkında görüş belirtilen büyülü bir dünya var. Bu suni gerçeklik: Yapay zeka...

🔹 Kulak dolgunluğumuz ölçütünde bilgi sahibi olduğumuz bu mesele esasında bize ne olduğundan ziyade ne olmadığını izah eden bir özelliğe sahip.

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