Modern hayatın insana yükü

◾ Zaman hızla akan bir ırmak ve insan unutmak manasına gelen "nisyan" kökünden gelen bir varlık. Asırlar boyunca Batı'nın kurduğu dünya düzeni ve medeniyet tasavvuru hep sömürü, kan ve acı üzerine oldu.

◾ İnsanın güya merkezde olduğu bu hayat mefkureleri, daima Batılıların diğer kavimlerden yukarıda olduğu bir toplumsal sınıflandırma planına sahipti.